Herbert Mannheimer: Ein Koffer hilft bei der Spurensuche

Stolperstein in der Lotharstraße 11



Herbert Mannheimer war Rechtsanwalt. Gemeinsam mit seinem Vater betrieb er in der Lotharstraße eine Kanzlei. Weil er seit 1927 massiv gegen die NSDAP vorgegangen war, wurde er, zumal er Jude war, schnell zum Feind für die Nazis.

Kurzbiografie:

Dem Jurist Herbert Mannheimer (*1901) wurde im Juni 1933 die Zulassung als Rechtsanwalt entzogen. Daraufhin flüchtete Herbert Mannheimer zusammen mit seiner Verlobten nach Frankreich. Im Jahr 1934 heirateten sie in Paris. Ein Jahr später wurde Tochter Yvonne geboren. Als 1939 der Krieg ausbrach, galt der Deutsche Herbert Mannheimer in Frankreich als Feind und wurde in einem Sammellager interniert, aus dem ihm 1940 die Flucht gelang. Bis zum Jahr 1943 konnte sich die Familie in Mittelfrankreich verstecken. Dann wurde Herbert Mannheimer von den Nationalsozialisten festgenommen und mit anderen Juden nach Drancy gebracht. Von dort wurde er am 20. November 1943 nach Auschwitz deportiert. Im Jahr 1944 wurde er ermordet.