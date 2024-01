Ungebremst nach rechts

Interview am 9.3.2018 mit Justus Bender, FAZ



Die AfD driftet weiter nach rechts, ist Justus Bender von der FAZ überzeugt. Der erzwungene Rücktritt des AfD-Politikers André Poggenburg von seinen Ämtern bedeute keinen Kurswechsel. Der Politiker hatte Türken als "Kameltreiber" und "Kümmelhändler" beschimpft. Allenfalls verbal sei Poggenburg den AfD-Mitgliedern zu weit gegangen. Seine Überzeugungen würden in der Partei geteilt.

AfD stimmt mit Poggenburg inhaltlich überein

Der AfD-Politiker André Poggenburg hat aus Sicht seiner Partei allenfalls rhetorisch in den falschen Topf gegriffen, meint Justus Bender. Der FAZ-Journalist setzt sich seit Jahren intensiv mit der rechtspopulistischen Partei auseinander.

Die meisten AfD-Anhänger und -Mitglieder seien der Auffassung, Poggenburg sei in seiner Aschermittwochsrede nur rhetorisch zu weit gegangen. "Sie haben sich aber nicht gestört an der grundsätzlichen ideologischen Haltung, dass man eben sagt: ,Wir wollen hier keine Ausländer, und die sollen mal wieder zurückgehen'."

Die Flügelkämpfe haben aufgehört

Die Flügelkämpfe in der AfD gehörten längst der Vergangenheit an, so Justus Bender. Mitglieder, die es nicht ertragen könnten, mit einem Björn Höcke oder André Poggenburg in einer Partei zu sein, hätten die AfD seit 2015 zu mehreren tausend verlassen.

Übriggeblieben, meint der FAZ-Journalist, seien die flexiblen, stillen Geister in der Partei. So habe sich die "Alternative Mitte", ein Verein der Gemäßigten in der AfD, in der Causa Poggenburg komplett zurückgehalten. "Die sind auch still in Bezug auf die Reise von AfD-Politikern nach Syrien, die dort Vertreter des Assad-Regimes treffen."

Die AfD hat sich stabilisiert - am rechten Rand

Justus Bender sieht keine Chancen, dass die rechtspopulistische Partei gemäßigtere Positionen vertreten könnte: "Die AfD ist in sich geschlossener geworden, sie ist homogener geworden, was die Ideologie angeht, und das hat eben als Ursache, dass die Gemäßigten die Partei verlassen haben und nicht etwa, dass sich umgekehrt die Radikalen in irgendeiner Form gewandelt haben."