Gerhard Aufrichtig: Heimlich in die Schweiz

Stolperstein in der Kaiserstraße 22



Wie erlebte ein Teenager die Zeit des Nationalsozialismus? Und wie prägt es einen Menschen, der mit 14 Jahren allein in die Schweiz flüchten und dort um seine Eltern bangen musste?

Kurzbiografie:

Gerhard Aufrichtig wurde am 1.8.1924 in Waldshut geboren. Nach der Reichspogromnacht im November 1938 wurde sein Vater, ein angesehener Besitzer eines großen Bekleidungsgeschäftes, für drei Monate nach Dachau verschleppt. Seine Mutter bangte nicht nur um ihren Mann, sondern auch um das Leben ihres Sohnes und schickte ihn über die Grenze in die Schweiz.

Zunächst kam er bei Verwandten unter, dann aber wurde der 14jährige von den Behörden in ein Schweizer Internierungslager geschickt. Erst nach Monaten durfte er schließlich zu seinen ebenfalls geflüchteten Eltern nach Basel ziehen.

Dort lebte er bis zu seinem Tod (28.12.2006). In all diesen Jahren hat er Deutschland nur noch einmal betreten: "Es war für ihn schon schwierig, einfach das Wort Deutschland auszusprechen" erinnert sich sein Sohn.