Ein Stein, ein Mensch, ein Bild

Stolpersteine in meiner Stadt - Was hat das mit mir zu tun? Im Kunstunterricht stellten sich Jugendliche aus Baden-Baden 2015 diese Frage und gaben mit Zeichenstift, Fotoapparat und Pinsel die unterschiedlichsten Antworten. Die 11 besten Arbeiten bekommen in unserer virtuellen Ausstellung einen Ehrenplatz und werden Ihnen von den Schülern selbst vorgestellt. Mitgemacht haben Schüler der Klosterschule vom Heiligen Grab, des Richard Wagner Gymnasiums und des Markgraf Ludwig Gymnasiums.

Kunstprojekt an drei Baden-Badener Schulen: "Stolpersteine - Was hat das mit mir zu tun?" Eine Arbeit von Charlotte Rüggeberg. Klosterschule vom Heiligen Grab, Baden-Baden Pressestelle Stadtarchiv Baden-Baden - Antje Oswald

Charlotte Rüggeberg: "Jeder Stolperstein bedeutet: Da war ein Mensch."

Was bleibt einem Menschen noch, wenn ihm das Recht zu leben abgesprochen wird und er auf bestialische Weise gemartert wird? Aus der Perspektive des sicheren Europas im 21. Jahrhundert können wir nur eine realitätsferne Vorstellung haben: Vielleicht ein vergeblicher Aufschrei oder ein verzweifeltes Flehen – Protest und Appell an eine längst vertriebene Menschlichkeit. Uns bleibt heute die Frage: Wie kann ein Mensch an seinem Gegenüber solche Grausamkeit verüben? Wir können nur bewahren, dass hinter jeder dieser Zahlen ein lebendiges, fühlendes und verletztes Wesen steht. Jeder Stolperstein bedeutet: Da war ein Mensch.

(Klosterschule vom Heiligen Grab, Baden-Baden)

Eine Arbeit des Schülers Valentin Mirow vom Richard Wagner Gymnasium SWR SWR - Valentin Mirow

Valentin Mirow: "Weil eine Zahl auch kein Gesicht hat..."

Mit meiner Zeichnung wollte ich das Thema der Ausstellung "Weil eine Zahl keinen Namen - und damit auch kein Gesicht - hat" zum Ausdruck bringen. Das Gesicht sieht den Betrachter mit starrem Blick an, wirkt verschlossen, es erzählt keine Geschichte, aber es erinnert an "andere" Zeiten.

(Richard Wagner Gymnasium, Baden-Baden)

Eine Arbeit der Schülerin Friederike Funke vom Markgraf Ludwig Gymnasium Baden-Baden SWR SWR - Friederike Funke

Friederike Funke: Aus dem Ghetto entkommen

(Markgraf Ludwig Gymnasium, Baden-Baden)

Arbeit der Schülerin Valerie Catil vom Richard Wagner Gymnasium SWR SWR - Valerie Catil

Valérie Catil:

"Die Erinnerung an den Holocaust darf nicht in den Pflastersteinen untergehen"

Die vier Stolpersteine befinden sich im Zentrum des Bildes, die direkt ins Auge des Betrachters fallen und den Holocaust repräsentieren sollen. Der verbrannte Rand zeigt, dass die Geschichte immer mehr aus dem Alltag verdrängt wird und irgendwann eventuell ganz zu Asche, zu etwas Vergessenem wird.

Mit meinem Bild wollte ich zeigen, dass das Thema des Holocausts in der heutigen Gesellschaft immer noch eine große Rolle spielen sollte und nicht in der grauen Masse, hier den Pflastersteinen, untergehen darf.

(Richard Wagner Gymnasium, Baden-Baden)

Collage der Schülerin Cara Baader, Klosterschule zum Heiligen Grab SWR SWR - Cara Baader

Cara Baader: "Die Wachsschicht auf meinem Bild steht für den "Schleier des Vergessens"

Auf dem Hintergrund meines Bildes ist die Masse der Bevölkerung zu sehen, die hier – mit Absicht bis zur Unkenntlichkeit vergrößert – gesichtslos und ohne Individualität erscheint, was für die Meinungslosigkeit und Tatenlosigkeit der Mehrheit der deutschen Bevölkerung zur Zeit des Nationalsozialismus steht. Aus dieser Masse stechen die Einzelschicksale der verfolgten Juden heraus, die

hier durch die jüdischen Kinder in Sträflingsanzügen repräsentiert werden. Der Stacheldraht, der die Kinder teilweise verdeckt, ist ein Zeichen für die Unmenschlichkeit und Grausamkeit des Holocaust, während die Fetzen der Deportationslisten, in denen der Judenstern als einziger Farbpunkt eingebettet ist, eine Art Mosaik aus den Einzelschicksalen der damaligen Juden bilden. Über das gesamte Bild ist eine Wachsschicht aufgetragen, die den „Schleier des Vergessens“ visualisiert, der sich durch die Zeit und die Nachkriegsgenerationen über diesen dunklen Teil der deutschen Geschichte gelegt hat.

Das quadratische Format des Bildes erinnert an die quadratischen Stolpersteine, die in Baden-Baden zum Gedenken an die verfolgten jüdischen Einwohner der Stadt an speziellen Orten verlegt wurden.

(Klosterschule vom Heiligen Grab, Baden-Baden)

Ein Bild der Schülerin Nergis Turhan vom Markgraf Ludwig Gymnasium Baden-Baden SWR SWR - Nergis Turhan

Nergis Turhan: Mit dem Smartphone auf Spurensuche

(Markgraf Ludwig Gymnasium, Baden-Baden)

Eine Collage des Schülers Noa Luithle von der Klosterschule zum Heiligen Grab SWR SWR - Noa Luithle

Noa Luithle: Bis jetzt wusste ich nicht, was auf dem Weg, den ich tagtäglich gehe, vor 75 Jahren passierte

Vom linken unteren Rand bis zum rechten oberen Rand des Bildes zieht eine auffällige Spur von Zeitungsartikeln aus der Zeit des Nationalsozialismus. Solche Zeitungsartikel dienten als Propagandawerkzeug, um Juden in der Gesellschaft zu diffamieren. In der linken oberen Ecke sieht man ein Bild von Juden, die von SS-Offizieren abgeführt werden. Besonderes erschreckend ist

dabei, dass dies ein Weg ist, den ich tagtäglich gegangen bin, ohne zu wissen, was damals dort passiert ist. Im Vordergrund des Bildes steht ein KZ-Insasse, der das gesamte Grauen beobachtet.

Die Wachsschicht über dem Bild symbolisiert den „Schleier des Vergessens“, der heute zunehmend vorzufinden ist.

(Klosterschule vom Heiligen Grab, Baden-Baden)

Adrian Schrader: Kein Ausweg oder doch?

(Markgraf Ludwig Gymnasium, Baden-Baden)

Eine Fotocollage des Schülers Alexander Galperin vom Markgraf Ludwig Gymnasium Baden-Baden SWR SWR - Alexander Galperin

Alexander Galperin: Begegnung mit den Schatten der Vergangenheit

(Markgraf Ludwig Gymnasium, Baden-Baden)

Tobias Hug: Pflastersteine auf meinem Schulweg

(Markgraf Ludwig Gymnasium, Baden-Baden)

Collage der Schülerin Maria Rese, Klosterschule vom Heiligen Grab Baden-Baden SWR SWR - Angelika Schindler

Maria Rese: Nicht vergessen, was war!

Die Collage stellt eine Auseinandersetzung mit dem Holocaust dar. Gerade weil dieser Teil der deutschen Geschichte etwas ist, an das man nicht gern erinnert wird, ist es wichtig es nicht zu vergessen.

(Klosterschule vom Heiligen Grab, Baden-Baden)

Mit leuchtenden Farben erinnern

Kunstlehrer Gessing: "Die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse haben sich intuitiv dem Thema Stolpersteine angenähert. Zu Beginn des Projekts stellte sich heraus, dass vielen die besonderen Steine in der Stadt bereits aufgefallen waren, ihnen der Zusammenhang aber nicht klar war. Der Kontrast aus Schmerz und einem positiv gestimmten Erinnern sowie eine leuchtende Farbigkeit verbindet die Arbeiten - Kinder sind offen für Neues und sie haben die Gabe eine positive Sicht auf die Welt darzustellen."

(Richard Wagner Gymnasium, Baden-Baden)