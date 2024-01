Margot Wicki Schwarzschild: Der Hölle von Gurs entkommen

Sie lebte mit ihrer Familie in der Steinstraße 30



Das frühe Ende einer Kindheit: Als Neunjährige wurde sie verschleppt.



Margot Wicki-Schwarzschild (*1931) lebt heute in der Schweiz. Sie hält als Zeitzeugin regelmäßig Vorträge in Schulen und in ihrer Heimatstadt Kaiserslautern. Bis heute ist sie den Menschen dankbar, die ihr halfen zu überleben: Eine Lehrerin in der Schweiz schickte ihrer Familie Lebensmittelpakete ins Lager Gurs, eine Schweizer Rotkreuzschwester rettete sie vor der Deportation.

Margot Wicki-Schwarzschild wurde wie die meisten Juden aus Baden und der Pfalz mit ihrer Familie nach Gurs deportiert. Ihre zwei Jahre ältere Schwester hatte Familienfotos mitgenommen – darunter eines der Mutter im Kommunionskleid. Nach langen Diskussionen akzeptierte der für die Selektion zuständige Lagerleiter dies als Beweis, dass die Mutter Christin sei. So blieben Mutter und Töchter von der Deportation in den Osten verschont. Sie kehrten 1945 nach Kaiserslautern zurück. Erwarteten die Rückkehr des Vaters, strickten hoffnungsfroh Socken für ihn. Doch Rudolf Schwarzschild war in Auschwitz ermordet worden.