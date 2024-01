Georg Müller: Freiwillig in der Psychiatrie

Stolperstein in der Dorfwiesenstraße 29



Was bedeutet es als psychisch Kranker in der Nazizeit zu leben? Was bleibt an Erinnerung von einem depressiven Menschen, der in den psychischen Anstalten in der Nazizeit herum geschoben wurde und schließlich ermordet wurde?

Kurzbiografie:

Georg Müller (*24.1.1903) wurde als viertes von insgesamt zehn Kindern in Kornwestheim geboren.



Er machte eine Ausbildung zum Mechaniker in der Gewerbeschule Feuerbach. Anschließend arbeitete er in der Autowerkstatt seines Bruders.



Im Alter von 25 Jahren erkrankte Georg Müller an Depressionen und wurde im darauffolgenden Jahr auf eigenen Wunsch in die psychiatrische Klinik in Tübingen aufgenommen. Von dort wurde er in die Heilanstalt Göppingen überwiesen.

Mehr als zehn Jahre später, im Juni 1940, wurde er von dort als "ungeheilt" in die Psychiatrie Weißenau bei Ravensburg überstellt.

Sein weiteres Schicksal erschließt sich nur noch aus zwei Aktenvermerken: im Dezember 1940 Austritt aus der Weißenau, später ist sein Name und sein Geburtsdatum in einem Gedenkbuch aufgeführt, das die in der Tötungsanstalt Grafeneck auf der Schwäbischen Alb ermordeten Menschen verzeichnet.

Georg Müller starb 1940, seine Urne wurde 1941 nach Kornwestheim gebracht und dort bestattet.