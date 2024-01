Margot Weil: Licht nach dem Dunkel

Stolperstein auf der Verkehrsinsel vor dem Bahnhof, früher Schulstraße 7



Margot Weil begann nach dem Holocaust ein neues Leben - zusammen mit ihrem Jugendfreund Claus Rosenthal. Als sie erfuhr, dass auch er überlebt hatte, verlobten sich die beiden per Brief. Sie gingen gemeinsam nach Argentinien und waren bis zu Margots Tod 29 Jahre verheiratet.

Kurzbiografie:

Margot Weil (1922-1977) verbrachte bis zum 16. Lebensjahr ihre Kindheit in Kehl. Ihr Vater betrieb dort zusammen mit Paul Wertheimer eine In- und Exportfirma für Rohprodukte. 1938, noch vor dem Novemberpogrom ging die Familie nach Wuppertal bzw. Köln. Margots Schwester Ilse Stern flüchtete 1939 nach Buenos Aires.



1942 deportierten die Nazis Margot mit ihren Eltern nach Theresienstadt. Dort starb ihr Vater in ihren Armen an Unterernährung. Zwei Jahre später begleitete sie freiwillig ihre Mutter, die auf der Deportationsliste nach Auschwitz stand und nach der Ankunft im Vernichtungslager vergast wurde.



Margot konnte überleben und wurde 1945 in Mauthausen befreit. Nach dem Holocaust fand sie ihre Jugendliebe Claus Rosenthal aus Kehl wieder und emigrierte mit ihm nach Buenos Aires zu ihrer Schwester Ilse.