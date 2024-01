Ella Gross: Angst vor der Emigration

Stolperstein in der Gaustraße 21



Obwohl das Leben für die Juden in Bingen gegen Ende der 30er Jahre immer schwieriger wurde, unterschätzten viele von ihnen die Gefahr. So hätte Ella Gross 1939 die Möglichkeit gehabt, gemeinsam mit ihren beiden Kindern nach England auszuwandern und dort als Haushaltshilfe zu arbeiten. Doch das konnte sich die gebildete Frau aus gutem Haus mit Ende 50 nicht mehr vorstellen. Sie blieb deshalb in Bingen.

Kurzbiografie: Ella Gross, geb. Cahn (*19.9.1883) heiratete den Bingener Weinhändler Paul Wolfgang Gross. Der Ehemann starb 1935 nach einer schweren Krankheit. Paul Wolfgang und Ella Gross hatten zwei Kinder: Sohn Werner wurde 1914 und Lisa Marianne 1921 geboren. Während ihre Kinder 1939 nach England flohen, zog es Ella Gross vor, in Bingen zu bleiben.



Unter dem Eindruck der drohenden Deportationen heiratete Ella Gross den befreundeten und ebenfalls verwitweten Max Mayer, um sich gegenseitig Halt geben zu können. Sie wurde am 20. März 1942 nach Polen verschleppt und starb vermutlich in Lublin oder auf dem Weg dorthin.