Max Held: Wirtschaftlicher Grundlage beraubt

Stolperstein am Marktplatz 8-10



Am Beispiel des Kaufhausbesitzers Max Held wird deutlich, wie rasch die NSDAP in manchen Städten gegen jüdische Geschäfte vorging, nachdem sie 1933 an die Macht gekommen war. Waren die soziale Stellung und finanzielle Lebensgrundlage der Betroffenen erst einmal zerstört, reichten häufig das Geld oder der Mut nicht mehr zur Ausreise. Und so endeten einstmals angesehene Bürger in den Mühlen der "Endlösung" - ihr Vermögen behielten die "arischen" Geschäftsnachfolger und die deutschen Behörden.

Kurzbiographie: Max Held (*09.03.1879) führte in Wertheim das größte und renommierteste Bekleidungsgeschäft der Stadt, zentral auf dem Marktplatz gelegen. Er war bis 1933 ein angesehener Bürger, nahm an Skat- und Musikabenden teil, war Mitglied im Historischen Verein Alt-Wertheim und in der Deutschen Staatspartei. Bis zur Reichspogromnacht 1938 konnte er sein Kaufhaus halten, da die Kunden durch den Hintereingang kamen und die Behörden keine rechtliche Handhabe zu dessen Schließung fanden. Anders als seiner Tochter und seinem Schwager gelang Max Held die Emigration mit Ehefrau Johanna nicht. Rund 10.000 Reichsmark aus der "Entjudung" der Firma Held blieben nach dem Krieg verschollen: Geld, das dem Ehepaar die Ausreise ermöglicht hätte. Das Kaufhaus Held am Marktplatz in Wertheim, 1928 Pressestelle privat -