Otto Rosenberg: "Kino war wie Zirkus, wo Menschen mitgehen"

Stolperstein in der Großherzog-Friedrich-Straße 5



Der Kinobetreiber und UFA-Vertriebsleiter hat den Holocaust zwar überlebt, sein altes Leben aber doch verloren.

Kurzbiografie:

Simon Otto Rosenberg (*17.11.1889) heiratete am 19.2.1920 in Duisburg Selma Meyer. Die beiden bekamen von Selmas Familie ein Kino in Duisburg-Hamborn und beteiligten sich an weiteren Lichtspielhäusern in Duisburg und Worms.

1928 wurde Otto Vertreter der UFA im Großraum Frankfurt. Dort zog die junge Familie mit ihren zwei Kindern Margot und Fritz Harold hin. Selma kümmerte sich weiter um die Kinos.



Doch gleich 1933 wurde Otto auf Druck der Nazis als Geschäftsführer der Vereinigten Lichtspiele GmbH Hamborn entlassen und musste seine Kinoanteile abtreten.

1935 versuchte er vergeblich, sich in Frankreich eine neue Existenz mit Diabetiker-Medikamenten aufzubauen und zog dazu in die Grenzstadt Kehl.

Am 10.11.1938 wurde er von der Gestapo Kehl verhaftet, furchtbar misshandelt und ins KZ Dachau gebracht. Auf Intervention seines nicht-jüdischen Geschäftspartners hin, kam er wieder frei.

1940 konnte Otto Rosenberg mit seiner Frau Selma und dem Sohn Fritz nach Argentinien flüchten, sein Hab und Gut musste er in Deutschland zurücklassen. In der Emigration unterhielt ihn vor allem sein Sohn, bis er 1965 endlich eine Wiedergutmachungsrente bekam.