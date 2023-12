Hans Bernd: Nach Heimatbesuch wieder "echter Koblenzer"

per Mail teilen

Stolperstein im Friedrich-Ebert-Ring 39



Ein Kindertransport 1939 nach England rettete Hans Bernd das Leben. Seine Eltern überlebten den Holocaust nicht - sie wurden 1943 deportiert und in Auschwitz ermordet. 2004 kehrte Hans Bernd ein letztes Mal zurück in seine Heimatstadt Koblenz.

Kurzbiografie:

Hans Bernd (*1929) war der jüngste Sohn des Koblenzer Arztes Hugo Bernd und seiner Frau Senta. 1939 brachte die Familie ihre Kinder im Ausland in Sicherheit: Hans und seine ältere Schwester Beate wurden mit einem Kindertransport nach England gebracht, wo sie von einer Quakerfamilie aufgenommen wurden. Hans' ältester Bruder Rolf, flüchtete über Italien in die USA - dort nahm er sich 1940 das Leben. Die Eltern wurden 1943 deportiert und in Auschwitz ermordet.

Hans Bernd konvertierte zum Christentum. Nach dem Studium arbeitete er unter anderem in Sierra Leone in Afrika und lernte dort seine Frau kennen. Seinen eigenen Kindern berichtete er nur zögernd vom Schicksal seiner Eltern. 2004 machte Hans Bernd auf Einladung der Christlich-Jüdischen Gesellschaft seinen letzten Heimatbesuch in Koblenz. Wenige Monate später starb er.

Zwei Kinderausweise: Der eine bedeutet Tod, der andere Rettung

Hans Bernds deutscher Kinderausweis mit "J" für Jude bedeutete in der Heimat den sicheren Tod.

Die Rettung: die Flucht nach England und ein englischer Kinderausweis für Hans Bernd.