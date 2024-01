Wer schön sein will, muss nicht leiden, meint Angelina Kirsch. Die 30-jährige ist ein sogenanntes "Curvy-Model" und in ihrer Branche so bekannt und erfolgreich wie nur wenige andere. "Steh zu Deinen Kurven", ist das Motto ihres neuerschienenen Buches "Rock your Curves!" Wie sie jungen Frauen zu mehr Selbstbewusstsein verhelfen und sie vom Magerwahn abbringen will, erzählt sie im SWR2 Interview.

Mehr Selbstbewusstsein im Umgang mit dem eigenen Körper Schönheit erfordert keinen Perfektionszwang. Davon ist Angelina Kirsch überzeugt und wünscht sich in ihrem neuerschienenen Buch "Rock your Curves!" gerade von jüngeren Frauen mehr Selbstbewusstsein im Umgang mit dem eigenen Körper. Angelina Kirsch, Rock your Curves! Lerne deine Kurven lieben. Verlag Gräfer und Unze. 160 Seiten, 17 Euro.