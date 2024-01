In den Mühlen der Bürokratie

Unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs setzte die "Wiedergutmachung" ein, um vom NS-Regime Verfolgte für das erlittene Unrecht zu entschädigen. "Wieder gut machen" ließ sich vieles selbstverständlich nicht. Die Opfer waren einem bürokratisches Verfahren ausgesetzt, das sich nicht selten über Jahre hinzog, und von vielen als zweites Trauma empfunden wurde. Deshalb stößt der Begriff bis heute bei NS-Opfern auf Kritik. Die Historikerin Christiane Fritsche schildert an konkreten Beispielen aus Mannheim die Praxis von Entschädigung und Rückerstattung.

Konkret versteht man unter "Wiedergutmachung" die Rückerstattung von "arisiertem" Besitz sowie Entschädigungszahlungen beispielsweise für KZ-Haft oder Gesundheitsschäden.

Rückerstattung von "arisiertem" Besitz

1933 hatte ein gigantischer Raubzug gegen die deutschen Juden begonnen: Im Zuge der "Arisierung" mussten sie Unternehmen und Grundstücke oft weit unter Wert verkaufen, Schmuck, Aktien und Bankkonten wurden vom Staat eingezogen. Nach 1945 verkündeten die Alliierten in den Westzonen Rückerstattungsgesetze; das Restitutionsgesetz in der amerikanischen Zone trat 1947 in Kraft. Danach war jeder, der im "Dritten Reich" von verfolgten Personen Besitz übernommen hatte, verpflichtet, diesen bei einem zentralen Meldeamt anzeigen. Anschließend versuchten Schlichter für Wiedergutmachung an den jeweiligen Amtsgerichten eine Einigung zwischen dem ehemaligen Besitzer oder seinen Erben und dem "Ariseur" zu finden. Vielen Deutschen war daran gelegen, das Verfahren zügig abzuwickeln, und so einigten sie sich mit den Familien der Verfolgten auf Nachzahlungen. Unternehmen und Grundstücke wurden also in den meisten Fällen nicht zurückgegeben, sondern blieben gegen Zahlung einer Entschädigung im Besitz der "Ariseure".

Richard Greiling übernahm im Dritten Reich fünf jüdische Firmen. Nach 1945 zögerte er die Rückerstattung des "arisierten" Besitzes jahrelang hinaus. Pressestelle Stadtarchiv Mannheim - Institut für Stadtgeschichte -

Einige wenige verteidigten den im "Dritten Reich" übernommenen Besitz mit Zähnen und Klauen, wie beispielsweise Richard Greiling. Er hatte nach 1933 nicht weniger als fünf jüdische Unternehmen übernommen, unter anderem den Feldbahnbetrieb von Martin Kallmann in Mannheim. Nach 1945 behauptete Greiling dreist, er habe Kallmann mit dem Kauf nur helfen wollen – und verschleppte zusammen mit seiner Familie das Verfahren "endlos", wie Kallmanns Anwalt empört feststellte. Erst 1958, elf Jahre nach Inkrafttreten des Restitutionsgesetzes, endete das Rückerstattungsverfahren mit einem Vergleich.

Später gab es mit dem Bundesrückerstattungsgesetz von 1957 auch eine bundesweite Regelung: Es bezog sich aber ausschließlich auf vom Deutschen Reich "arisierten" Besitz, für den die Bundesrepublik als Rechtsnachfolgerin rückerstattungspflichtig war, und nicht auf Grundstücke und Unternehmen, die von Privatpersonen "arisiert" worden waren.

Der Judenstern als Beweis: Der Mannheimer Anwalt Friedrich Jacobi legte 1956 seinem Antrag auf "Wiedergutmachung" seinen Judenstern bei. Pressestelle Generallandesarchiv Karlsruhe -

"Wiedergutmachung" für NS-Verfolgte

Neben der Rückerstattung von "arisiertem" Besitz stand nach 1945 die Entschädigung für das im "Dritten Reich" erlittene Unrecht im Fokus. In den ersten Monaten nach Kriegsende kümmerten sich die Kommunen um die Überlebenden. So erhielten ehemalige KZ-Häftlinge in Mannheim ab Juli 1945 von der Stadt zehn Reichsmark pro Haftmonat. Es folgten Gesetze zunächst in den einzelnen Besatzungszonen und ab 1949 auf Bundesebene. 1956 trat das Bundesentschädigungsgesetz in Kraft. Es sah Entschädigungszahlungen unter anderem für KZ-Haft und Gesundheitsschäden, finanzielle Schäden und Schäden im beruflichen Fortkommen vor.



Die Verfolgten konnten bei Landesämtern für Wiedergutmachung Anträge auf Entschädigung stellen – ein bürokratisches Verfahren, das sich nicht selten über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte hinzog. Denn jeder Schaden musste einzelnen belegt und bewiesen werden. So wurde die "Wiedergutmachung" oft zu einem zweiten Trauma für die NS-Opfer. Schließlich prallten hier Welten aufeinander: die aufwühlenden Erinnerungen der Überlebenden und die nüchterne Herangehensweise der Sachbearbeiter, die sich nach Details des Verfolgungsschicksals erkundigten und "Schadenskategorien" abarbeiteten. Trotz dieser Mängel in der Praxis der "Wiedergutmachung" waren die Entschädigungsleistungen der Bundesrepublik für viele NS-Verfolgte und ihre Familien eine wesentliche materielle Hilfe für das Leben nach dem Überleben.

Der jüdische Metzger Adolf Spanier und seine Frau Rosa um 1920. Pressestelle Stadtarchiv Mannheim - Institut für Stadtgeschichte -

"Nicht an die Affaire erinnert" werden: Das Entschädigungsverfahren von Adolf Spanier

Adolf Spanier hatte einst in Mannheim eine Metzgerei besessen. Trotz des Boykotts gegen jüdische Geschäfte konnte sich sein Laden in D 4, 5 zunächst halten. Im Sommer 1938 wurde die Metzgerei jedoch von der Gewerbepolizei geschlossen – angeblich weil Spanier verdorbenes Fleisch verkauft hatte. Der Metzger wurde zu einer zehnwöchigen Haftstrafe verurteilt. Während er im Gefängnis saß, bereiteten seine Frau Rosa und der 18-jährige Sohn Helmut die Flucht aus Deutschland vor. 1939 emigrierten Spaniers in die USA. Dort fand Adolf Spanier lange keine Arbeit, und so hielt Helmut die Familie mehr schlecht als recht über Wasser.

Als nach Ende des Zweiten Weltkriegs die Entschädigungsgesetze in Kraft traten, bemühte sich Adolf Spanier um "Wiedergutmachung". 1950 stellte er einen Antrag auf Entschädigung – und hörte vier Jahre lang nichts von den deutschen Behörden. 1954 wurde eine Entschädigung für die Haftstrafe mit der Begründung abgelehnt, die Inhaftierung sei nicht aus rassistischen Gründen erfolgt, sondern wegen eines Verstoßes gegen das Lebensmittelgesetz. Freilich hätte Spanier gegen den ablehnenden Bescheid mit guten Chancen auf Erfolg klagen können, doch dazu fehlte ihm die Kraft. Sein Anwalt betonte, Spanier habe wegen eines schweren Herzleidens "nicht an die Affaire erinnert" werden wollen und sich resigniert gefügt. Nach Adolf Spaniers Tod Anfang 1955 nahm sich seine Witwe Rosa der "Wiedergutmachung" an. Sie erreichte immerhin, dass sie für die Schließung der Metzgerei und wegen des Schadens im beruflichen Fortkommen ihres Mannes eine Rente in Höhe von 162 D-Mark pro Monat erhielt.

Adolf Spanier mit seinem Sohn Helmut und einem prämierten Kalb im Schlachthof Mannheim (1926). Pressestelle Stadtarchiv Mannheim - Institut für Stadtgeschichte -

Von Christiane Fritsche //

