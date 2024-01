Der Killesberg in Stuttgart: Ein Ort der Erholung, der die Massen anlockte, und zugleich der Ausgangspunkt für Deportationen in Vernichtungslager. Kein anderer Ort illustriert besser die Ambivalenz des NS-Systems zwischen "Zustimmung und Terror".

Warten auf die Deportation 1941: Sammellager in der Ausstellungshalle der Gartenschau Pressestelle Stadtarchiv Stuttgart -

Die dritte Reichsgartenschau 1939

Die singuläre Topografie ihrer Stadt bot den örtlichen Nationalsozialisten angesichts der in der NS-Ideologie verankerten Großstadtfeindschaft die Gelegenheit, Stuttgart als aufgelockerte Großstadt zu propagieren. Die Reichsgartenschau untermauerte diesen Anspruch, zumal sich die mit dem 1936 vergebenen NS-Titel einer "Stadt der Auslandsdeutschen" verbundenen Hoffnungen auf direkten Zugang zur Führung und damit politischen Einfluss nicht erfüllten.



Anders als frühere Reichsgartenschauen in Essen (1936) und Dresden (1938), die vorhandene Anlagen erweiterten, strebte Stuttgart eine umfassende landschaftliche Neugestaltung an, mithin eine Gartenschau moderner Prägung. Wegen des Primats der Rüstung musste allerdings auf einen Tierpark und einige Bauten verzichtet werden.



Die am 22. April 1939 eröffnete Reichsgartenschau war ein fulminanter Erfolg, Stuttgart verbuchte einen enormen Imagegewinn. Der politisch ohnehin nicht unumstrittene Gartengestalter Mattern hatte landschaftsbezogene Sichtachsen mit kleinteiligen, individuell gestalteten Anlagen und Gärten verknüpft, die die NS-Kritiker bemängelten.



Hingegen hatte der Architekt Graubner mit Bauten im Eingangsbereich die bei den Nationalsozialisten geschätzte Formensprache realisiert.Die Reichsgartenschau galt mit ihren Ausstellungen und Feierlichkeiten als scheinbar unpolitisches Fest der „Volksgemeinschaft“, leistete indes einen erheblichen Beitrag zur Integration und hatte deshalb eine System stabilisierende Wirkung.

Sammellager



Der Überfall auf Polen brachte am 1. September 1939 das vorzeitige Ende der Reichsgartenschau. Möglicherweise wegen der Nähe zum Inneren Nordbahnhof wählte die Gestapo das Gelände zur Konzentration der Opfer der drei größten Deportationen Stuttgarter und württembergischer Juden aus. Bei den Deportationen von jeweils über tausend Menschen am 1. Dezember 1941 nach Riga sowie am 22. August 1942 nach Theresienstadt fungierten die Ausstellungshallen als Sammellager. Die Ländliche Gaststätte beim Cannstatter Eingang war Lager einer Deportation von 276 Personen nach Izbica bei Lublin am 26. April 1942. Just an diesem Tag begann, gleichsam nach Abfahrt des Deportationszuges, das Sommerprogramm, das noch in diesem Kriegssommer mit Blumenschauen, Ausstellungen, Konzerten und Theateraufführungen lockte.



Die „NS-Volksgemeinschaft“ war negativ definiert – politische Missliebige zählten ebenso wenig dazu wie soziale Auffällige, Kranke und angeblich rassisch Minderwertige, an erster Stelle die jüdischen Deutschen. Es ist überaus sinnfällig, dass sich am ein und demselben Ort das schönste Fest jener Jahre, die erfolgreichste Manifestation der Volksgemeinschaft wie auch die brutalste und schrecklichste Exklusion daraus verbinden. Doch das trifft den Systemkern des NS-Regimes: Es war geprägt von Lockung und von Zwang, es war Zustimmungsdiktatur und Terrorregime zugleich.

Gedenkstätte

Weder bei der Deutschen Gartenschau 1950 noch bei der Bundesgartenschau 1961 kam die Funktion als Sammellager offiziell zur Sprache, obwohl schon 1960 ein Gedenkstein angeregt worden war. Erst am 24. Juni 1962, dennoch vergleichsweise früh, enthüllte OB Dr. Klett eine Stele des Bildhauers Albrecht von Hauff mit der Inschrift: "Zum Gedenken an die mehr als 2000 jüdischen Mitbürger, die während der Jahre des Unheils 1941 und 1942 von hier aus ihren Leidensweg in die Konzentrationslager und in den Tod antraten". Dort finden seit 1989 jährlich am 1. Dezember Gedenkveranstaltungen statt, initiiert von der Ev. Brenzgemeinde und seit 1994 getragen von der Stadt mit der Israelitischen Religionsgemeinschaft und der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit (GCJZ).

Die 1962 eingeweihte Stele von Albrecht von Hauff Pressestelle Stadtarchiv Stuttgart -



Die aus heutiger Sicht vagen Formulierungen auf dem Stein des Jahres 1962 gaben 2008 den Anstoß für eine bürgerschaftliche Initiative, der Gedenkstätte im Zuge der Neugestaltung des Areals nach Wegzug der Messe mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Die nach einem Entwurf der Künstlerin Ülkü Süngün neu gestaltete Gedenkstätte mit Informationsstelen wurde am 26. April 2013 eingeweiht; die Bürgerinitiative erhielt für ihr Engagement 2014 die Otto-Hirsch-Auszeichnung.

Postkarte zur Eröffnung der Gartenschau 1950 auf dem Killesberg Pressestelle Stadtarchiv Stuttgart -

Die Ausstellung "Gartenschau-Gedenkstätte-Gartendenkmal. 75 Jahre Höhenpark Killesberg" im Stadtarchiv Stuttgart fand vom 7. Mai bis zum 21. September 2014 statt.



Literatur:

Roland Müller: Das Sammellager im "Volkspark": Die 3. Reichsgartenschau 1939 und die Deportationen der württembergischen Juden 1941/1942. In: Hubertus Fischer und Joachim Wolschke-Bulmahn (Hrsg.): Gärten und Parks im Leben der jüdischen Bevölkerung nach 1933. München 2008, S. 445-458.



Text auf dem Gedenkstein von 1962:

Zum Gedenken an die mehr als 2000 jüdischen Mitbürger, die während der Zeit des Unrechts in den Jahren 1941 und 1945 von hier aus ihren Leidensweg in die Konzentrationslager und in den Tod antraten.