"Zusehen wie andere das Leben machen, will ich nicht mehr"

Das schrieb Elsa Wolf im Juli 1945 an ihre Söhne in England. Ihr Mann war deportiert worden, sie selbst hatte sich wochenlang in Frankreich versteckt und wusste nicht, wie es weiter gehen sollte. Durch Deportation und Flucht war ihr bisheriges, gutbürgerliches Leben mit einer klaren Rollenverteilung aus den Fugen geraten. Nun wurden ihr Initiative und Offenheit für neue Lebensentwürfe abverlangt.

Bis 1933 war sie eine typische Repräsentantin des gehobenen jüdischen Bürgertums in Deutschland gewesen. Ein Dienstmädchen und ein Kindermädchen standen ihr wie selbstverständlich zur Seite. In der Familie nahm sie die für Frauen üblichen Aufgaben wahr: Erziehung und Bildung der beiden Söhne, die Sorge für ein kultiviertes Heim und Pflege der Geselligkeit, sowie die Bewahrung jüdischer Traditionen im Haus. Letzteres war ganz besonders zur Aufgabe der Frauen geworden mit zunehmender Verbürgerlichung im 19. Jahrhundert. Nun änderte sich ihre Rolle radikal: Traditionell war und ist im Judentum nur der Mann zum Studium von Tora und Talmud verpflichtet. Religiöses Lernen, das Wirken in der Synagoge und in der Gemeinde sind ihm vorbehalten. Bei der Bildung eines Minjan, der für das öffentliche Gebet notwendigen Zahl von Gläubigen, zählen nur die Männer. Die Frau ist am Sabbat nicht zum Besuch der Synagoge verpflichtet. Ihre Aufgabe ist es, das tägliche Familienleben nach den Gesetzen des Glaubens zu gestalten, für die Einhaltung der religiösen Rituale zu sorgen.



Im Judentum ist die Familie – mehr als in anderen Religionen – Ort des religiösen Lebens. Die komplizierten Speisegebote müssen beachtet werden, der Sabbat und die Feste in vorgeschriebener Form bestimmen den Alltag und für all dies war und ist die Frau zuständig. Gerade die enge Verbindung von Familie und Religion, bzw. die Tatsache, dass Religion und religiöser Ritus nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in der Familie praktiziert wurde, machte es möglich, dass das Judentum über Jahrtausende tradiert werden konnte.



Schlüsselrolle bei der Bewahrung jüdischer Traditionen



Parallel zu der im 19. Jahrhundert einsetzenden Säkularisierung und rechtlichen Gleichstellung (mit der Reichsgründung 1871 in ganz Deutschland) wurden jüdische Frauen noch mehr als bisher auf den häuslichen Bereich verwiesen, und ihrer Aufgabe als Bewahrerin des Judentums kam eine noch größere Bedeutung zu. Die jüdischen Ehemänner blieben nun immer länger von zu Hause weg, nahmen immer intensiver am öffentlichen Leben teil, z.B. als Mitglieder in Vereinen und Parteien. Die Autorität des Ehemanns gründete immer weniger auf seinem religiösen Wissen, während der Frau in der jüdischen Familie immer mehr eine Schlüsselrolle bei der Bewahrung jüdischer Traditionen zukam.



Wissensdurst



Ein tragendes Element jüdischer Frömmigkeit ist die Kultur des Lernens. Bildung wurde aber auch als Möglichkeit der sozialen Integration gesehen und deshalb sehr gefördert. Entsprechend hoch war der Anteil der jüdischen Mädchen, die eine höhere Töchterschule besuchten. Zur Jahrhundertwende waren sie beispielsweise in Berlin und Wien fünfmal stärker vertreten als es dem jüdischen Bevölkerungsanteil insgesamt entsprach. In Karlsruhe wurde 1893 das erste Gymnasium für Mädchen im Deutschen Kaiserreich eröffnet. Die erste Abiturrede, die ein Mädchen hielt, war sechs Jahre später die der Jüdin Rahel Goitein, Tochter eines Rabbiners. Auch in den Universitäten, die allmählich zwischen 1899 und 1910 für Frauen ihre Tore öffneten, waren Jüdinnen überproportional vertreten.



Emanzipation im Beruf?



Abitur und Studium wurden zwar als Symbol von Bildung, Klassenstatus und Modernität gesehen, waren jedoch nicht als Voraussetzung für eine berufliche Tätigkeit gedacht. Im Gegenteil: eine Frau, die arbeitete, galt im Bürgertum eher als Hinderungsgrund für eine gute Partie. Ihre Berufstätigkeit wurde als Zeichen einer finanziellen Notlage interpretiert. Lediglich die unbezahlte Mitarbeit im familieneigenen Unternehmen wurde akzeptiert.

Doch spätestens seit dem Ersten Weltkrieg wurde es in bürgerlichen Familien immer üblicher, dass Töchter einen Beruf erlernten und ihn bis zur Eheschließung ausübten. Danach war die Berufstätigkeit nach wie vor nicht gern gesehen, eine berufliche Karriere blieb in den meisten Fällen den unverheirateten oder alleinstehenden Frauen vorbehalten. Frauen aus dem Kleinbürgertum und der Unterschicht hingegen blieb oft nichts anderes übrig, als erwerbstätig zu sein.



Gesellschaftliche Ausgrenzung



Ab 1933, spätestens aber mit dem Novemberpogrom 1938, kam ein tiefer Einschnitt. Seit diesem Datum drehte sich alles nur noch darum, ein Auswanderungsland zu finden und die Emigration zu organisieren. Besonders die Frauen bekamen die gesellschaftliche Ausgrenzung nach 1933 zu spüren – beim täglichen Gang zum Bäcker oder wenn die Kinder am Mittagstisch von den Anfeindungen der Mitschüler erzählten.



Andererseits hatten sich Frauen schon immer stärker in jüdischen Kreisen bewegt als ihre Ehemänner, die nun die Erfahrung machen mussten, dass sie wortlos oder begleitet von hämischen Kommentaren aus Vereinen und Sportclubs heraus geworfen wurden. Dadurch, dass für die Frauen traditionell die Familie der Lebensmittelpunkt war und sie mehr mit jüdischen Freunden verkehrten, hatten sie mehr Rückhalt und kamen besser mit der fortschreitenden Entrechtung vor ihrer Haustür zurecht.

Es waren eher die Frauen, die ihre Männer zur Auswanderung aufforderten – sie waren nicht so stark im Berufsalltag gefangen und identifizierten sich nicht in gleichem Maß wie ihre Ehepartner mit dem eigenen Geschäft. Außerdem konnten sie sich als Hausfrauen leichter ein Leben auch anderswo vorstellen. Und dennoch entschieden sich sehr viel weniger Frauen als Männer zur Emigration, weil sie bei der Pflege ihrer Eltern unentbehrlich waren oder weil der möglicherweise stärker gefährdete Mann zunächst auswanderte, um dann die Familie nachkommen zu lassen. Das zeigt sich auch auf den Transportlisten in das Internierungslager Gurs am 22.10.1940: dort überwiegen die Frauen; die meisten von ihnen waren zwischen 40 und 70 Jahre alt.

Von Angelika Schindler //

Buchtipps:

