Der Mann, der hinschaute

Der Schreiner Georg Elser war ein solcher Mensch. Ein Beitrag von Peter Steinbach, Prof. em. für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Mannheim, Wissenschaftlicher Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin.

Georg Elser kam fünf Jahre vor dem Attentat, das Claus Schenk Graf von Stauffenberg am 20. Juli 1944 verübte, dem Ziel, Hitler zu töten, so nahe wie kein anderer. Er blickte genau hin. Er nahm wahr, was sich ereignete und vorbereitete. Er empörte sich und handelte konsequent, ohne sich anschließend seine Verantwortung nehmen zu lassen. Er stand bis zuletzt zu seinem Versuch, Hitler zu töten, um "weiteres Blutvergießen" zu verhindern. Diese Bereitschaft, sich den Sogströmungen seiner Zeit zu entwinden und zu handeln, macht ihn zum Vorbild. Er war kein Terrorist, auch wenn es immer wieder Menschen gibt, die das behaupten, sondern ein Regimegegner, der ohne jede Deckung handelte.

Nur zehn Minuten entscheiden über Hitlers Schicksal

Am 8. November 1939 war es Georg Elser gelungen, im Münchener Bürgerbräukeller einen Anschlag zu verüben, wenige Wochen nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs. Etwa zehn Minuten retteten den "Führer" vor dem Tod, ein Zufall, den mancher Deutsche als "Vorsehung" deutete. Nicht wenige, unter ihnen selbst angesehene Historiker, glaubten später noch viele Jahre den Verleumdungen durch die Nazis, auch durch Mitgefangene – unter ihnen Martin Niemöller. Sie hatten nur wahrgenommen, dass Elser im KZ-Sachsenhausen isoliert wurde und vermuteten deshalb, er sei Mitglied der SA und SS gewesen.

Elser – "Werkzeug" des britischen Geheimdienstes?

Bereits in der Nacht nach dem Attentat ging Reichspropagandaminister Joseph Goebbels davon aus, das Attentat sei in London geplant worden. Auch nachdem Elser seine Tat gestanden hatte, wurde er weiterhin als "Werkzeug" des britischen Geheimdienstes oder innerparteilicher Gegner Hitlers bezeichnet. Nicht wenige fühlten sich bei dem Attentat im Bürgerbräu auch an den Brandanschlag auf das Reichstaggebäude im Februar 1933 erinnert, für den Gegner des NS-Regimes verantwortlich gemacht wurden.

An Elsers Alleinverantwortung wollte kaum jemand glauben, bis in den Sechziger Jahren ein mehrere hundert Seiten umfassendes Aktenkonvolut der Gestapo-Protokolle vom Verhör Elsers auftauchte. Elser, bedrängt und gefoltert, hat seinen Peinigern zwar mitgeteilt, was er wusste, aber er hatte niemals seine Alleintäterschaft in Zweifel ziehen lassen.

Der Mut eines Einzelnen

Der NS-Politik stand er von Anfang an kompromisslos ablehnend gegenüber. Bis 1933 wählte er die KPD, weil er sie für die beste Vertretung der Arbeiterinteressen hielt. Den Hitlergruß vermeidete er konsequent und ging den braunen Aufzügen aus dem Weg. Er war sich früh ganz sicher, dass "ein Krieg unvermeidlich ist". Bereits im Herbst 1938 hatte er sich entschlossen, die nationalsozialistische Führung zu beseitigen. In München hatte er die Feierlichkeiten anlässlich des Jahrestages des Hitlerputsches von 1923 beobachtet. Hier musste es sein. Ein Sprengstoffattentat schien der richtige Weg zur Beseitigung der NS-Führung zu sein. Noch im Herbst 1938 begann Georg Elser mit der Vorbereitung des Bombenanschlags auf Hitler. In einer Armaturenfabrik konnte er etwa 250 Presspulverstücke beschaffen. Gleichzeitig konstruierte er einen Sprengkörper und entwickelte einen Zündmechanismus mit zwei Uhrwerken. Sogar um eine Anstellung im Bürgerbräukeller bemühte er sich, allerdings erfolglos.

Im April 1939 arbeitete er in einem Königsbronner Steinbruch und entwendete hier weiteren Sprengstoff. Er mietete eine Wohnung in München, versteckte sich Abend um Abend auf der Galerie des großen Saales im Bürgerbräukeller und ließ sich unbemerkt dort einschließen, um mit einfachen Werkzeugen die Säule über Hitlers Rednerpult für seinen Anschlag vorbereiten. In der Nacht vom 2. auf den 3. November deponierte er schließlich die Sprengkörper in der Säule und befüllte den herausgekratzten Hohlraum einer tragenden Säule mit Sprengstoff und Pulver. Seinen komplizierten Zündapparat installierte er zwei Nächte vor der Detonation. Er besuchte seine Schwester in Stuttgart, kehrte nach München zurück, um noch einmal den Zeitzünder zu überprüfen. Unmittelbar darauf fuhr er nach Konstanz, um noch vor der Detonation illegal die Grenze zur Schweiz zu überschreiten. Dabei wurde er eher zufällig von einer Zollstreife festgenommen.

Hitlers Rede war zu kurz

Hitler hatte sich am 8. November eigentlich entschieden, erstmals anlässlich des Jahrestages seines Putsches von 1923 nicht selbst zu reden. Er dachte an den unmittelbar bevorstehenden Angriff deutscher Truppen auf Frankreich. Statt seiner soll sein Stellvertreter Rudolf Heß sprechen. Hitler entschloss sich dann doch, vor seinen "alten Kämpfern" eine kurze Ansprache zu halten. Nach wenigen Minuten verließ er – erheblich früher als von Elser erwartet – den Saal. Dreizehn Minuten später explodierte der Sprengkörper. Dort, wo Hitlers Rednerpult steht, fand sich ein meterhoher Schuttberg. Durch die Explosion war nicht nur die Säule hinter Hitlers Rednerpult zerstört worden, sondern auch die gesamte Saaldecke herabgestürzt. Acht Tote und über sechzig Verletzte lagen unter den Trümmern.

Das Archivbild vom November 1939 zeigt Aufräumarbeiten nach dem Bombenattentat auf Adolf Hitler im Münchner Bürgerbräukeller. Pressestelle picture-alliance/dpa -

Ein "Handwerker" als Hauptverdächtiger

Unmittelbar nach der Detonation des Sprengkörpers begann die Suche nach dem Attentäter. Großalarm, Grenzkontrollen, Ermittlungen gegen alle Angestellten und die Untersuchung des Tatortes machten klar, dass es sich um eine fachmännisch herbeigeführte Explosion gehandelt hatte. Die Sprengstoffspezialisten der Münchner Polizei fanden vor Ort keine Hinweise auf den Täter. Für seine Ergreifung wurde eine Belohnung von 600.000 Reichsmark ausgesetzt. Hunderte von Mitteilungen und Denunziationen waren die Folge. Später ging der erste Hinweis auf einen "Handwerker" ein, der in den Wochen vor dem Anschlag oft im Saal des Bürgerbräukellers gesehen worden war. Nun konzentrieren sich alle Vernehmungen auf den beim Grenzübertritt in die Schweiz Festgenommenen.

Misshandlung und Folter

Die Gestapo überführte Elser nach München, wo er erstmals am 12. November verhört und auch gefoltert wurde. Die Gestapo erfuhr, dass Elser viele Wochen im Bürgerbräukeller, des nachts auf seinen Knien hockend, an der Säule gearbeitet hatte. Als die Ermittler schließlich entdeckten, dass Elsers Knie entzündet waren und ihm auf den Kopf zusagten, sich seine Verletzungen bei der Präparierung der Säule hinter Hitlers Rednerpult im Saal des Bürgerbräus zugezogen zu haben, legt Elser in der Nacht vom 13. auf den 14. November 1939 ein ausführliches Geständnis ab. Die ermittelnden Beamten waren bald überzeugt, dass Elser allein gehandelt hatte. Er wurde nach Berlin in die Gestapo-Zentrale in der Prinz-Albrecht-Straße 8 – hier befindet sich heute das Dokumentationszentrum Topographie des Terrors – überführt und dort erneut "verschärft" verhört. Dies bedeutete Misshandlung und Folter. Seine Angehörigen wurden ebenfalls verhaftet und nach Berlin transportiert, verhört und erst nach mehreren Wochen freigelassen. Zahlreiche Einwohner von Königsbronn, bald sprach man von "Attentatshausen" – wurden von der Gestapo vernommen. Elsers Verhöre waren eine Tortur. Einmal dauerte eine einzige Vernehmung fast fünfzehn Stunden. Schließlich erläuterte er in den Berliner Verhören nicht nur die Umstände seiner Tat bis ins Detail, sondern macht auch deutlich, weshalb er sich zum Anschlag durchrang. Er konstruierte sogar den Zündmechanismus der Bombe, um seine Alleintäterschaft zu beweisen.

Fünf Jahre Isolationshaft für Elser

Die nationalsozialistische Führung präparierte Elser als ein Opfer, gegen das nach einem siegreichen Krieg ein Schauprozess geführt werden sollte. Seit 1940 lebte er als "Sonderhäftling" im Zellenbau des Konzentrationslagers Sachsenhausen, Tag und Nacht bewacht und völlig von Kontakten zu anderen Gefangenen abgeschnitten. Ursprünglich ein durchaus geselliger Mensch, überstand Elser eine mehr als fünf Jahre währende vollständige Isolation. Ende 1944 oder Anfang 1945 überführte die Gestapo Georg Elser in das Konzentrationslager Dachau und hielt ihn dort weiter in Isolationshaft. Als auch die NS-Führung nicht mehr daran zweifeln konnte, dass der Krieg endgültig verloren sei, wurde Elser auf Weisung "von höchster Stelle" am 9. April 1945 im KZ Dachau erschossen - am selben Tag wie Dietrich Bonhoeffer, Wilhelm Canaris, Karl Sack und andere Widerstandskämpfer sowie Hans von Dohnanyi. So stellen die Nationalsozialisten in der Stunde seines Todes einen Zusammenhang her, den die Deutschen erst fünfzig Jahre nach Kriegsende akzeptierten.

Georg Elser (zweiter von rechts) war ein durchaus geselliger Mensch: Mit Freunden auf einem Ausflug Pressestelle ard-foto s1/s2-intern - PHOENIX/ZDF

Er stand zu seinen Überzeugungen – bis zuletzt

Mit seiner Ermordung wird deutlich, dass Georg Elser zu den bedeutenden Gegnern des NS-Staates gehört. Er war auch der deutsche Häftling, der wohl die längste Zeit in völliger Isolation gehalten wurde, fünf lange Jahre. Bekannt wurde sein Schicksal nach dem Fund des langen Verhörprotokolls. Anerkennung fand er durch die Verfilmung seiner Tat durch Klaus Maria Brandauer 1989. In der Gedenkstätte Deutscher Widerstand wurde Mitte der Neunziger Jahre erstmals ein große Ausstellung über sein Leben und seine Leistung gezeigt. Diese Ausstellung war die Grundlage für die Elser-Gedenkstätte, die heute von mehreren tausend Besuchern in Königsbronn besucht wird.

Anlässlich seines 100. Geburtstages erschien eine Sonderbriefmarke der Deutschen Post. Dennoch ist Elser immer wieder neu zu entdecken. Denn den Deutschen fiel es viele Jahrzehnte schwer zu glauben, dass es unter ihnen einen Menschen gab, der nicht zur Führungsschicht der Verwaltungsbeamten und Militärs gehörte, aber in der Lage war, hinzuschauen, sich zu empören und zu handeln. Und der sich anschließend nicht beklagte über sein Schicksal, sondern zu seiner Tat und seiner alleinigen und ganz persönlichen Verantwortung stand.

Peter Steinbach ist Prof. em. für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Mannheim und Wissenschaftlicher Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin.