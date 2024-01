Margot Forbes, geb. Gollowitsch: Oxford wird zur neuen Heimat

per Mail teilen

Stolperstein in der Marktstraße 27



Margot Forbes, geb. Gollowitsch, war die Tochter einer jüdischen Kaufmannsfamilie aus Leutkirch im Allgäu. Sie konnte nach England fliehen und überlebte.

Kurzbiografie:

Margot Forbes war 19 Jahre alt, als sie am 14. August 1939 Leutkirch im Allgäu für immer verließ. Anders als die übrigen Mitglieder ihrer jüdischen Familie konnte sie rechtzeitig aus Nazi-Deutschland fliehen: Sie hatte in England Arbeit als Kindermädchen gefunden und sich so ein Visum besorgen können.

Sie fuhr morgens in der Früh um halb sechs Uhr vom Leutkircher Bahnhof ab. Ihre Mutter begleitete sie bis Ulm. Margot wird sie nie wieder sehen. Ihre Eltern, ihre Schwester, ihre Großmutter, ihre Tante und ihre Cousine werden deportiert und ermordet: in Riga, Theresienstadt und Auschwitz. Ihr Onkel soll vor der Deportation Selbstmord begangen haben. Dieser Onkel Heinrich, genannt Heiner Gollowitsch, hatte zusammen mit ihrem Vater Friedrich - genannt Fritz - in Leutkirch das größte Bekleidungsgeschäft im württembergischen Allgäu geführt. Auch auf Betreiben von Leutkircher Geschäftskonkurrenten wurden die jüdischen Geschäftsinhaber 1939 enteignet. Margot und ihre Cousine Ilse sind die einzigen Überlebenden der Kaufmannsfamilie.

Oxford wird ihre neue Heimat

Margot schlägt sich als Kindermädchen und Köchin in Oxford durch. 1941 wird ihr Sohn Peter geboren.

Die Aufnahme aus den 90er Jahren zeigt Margot Forbes, geb. Gollowitsch mit ihrem Sohn Peter Pressestelle privat -

Sein Vater ist ein polnischer Soldat im Dienst der englischen Luftwaffe. Er stürzt über Deutschland ab. Margot heiratet einen Mr. Forbes: Endlich bekommt sie einen englischen Namen, zwei Jahre später lässt sie sich scheiden.



Sie eröffnet in Oxford ein Bekleidungsgeschäft, fünf Filialen kommen mit der Zeit dazu.

Als Margot Forbes führt sie das Bekleidungsgeschäft Miranda in Oxford Pressestelle privat -

Margot setzt die Erfolge ihres Vaters und Onkels fort: Nach der Gründung eines Bekleidungsgeschäfts eröffnet sie fünf Filialen Pressestelle privat -

Margot Forbes konnte sich nicht mehr vorstellen, wieder in Deutschland zu leben. Dies sagte sie 1998 in einem Interview der Shoah Foundation. Diese vom amerikanischen Regisseur Steven Spielberg gegründete Organisation hat weltweit Berichte von Überlebenden des Holocaust aufgezeichnet. Aber Margot Forbes hat ihre Heimatstadt Leutkirch ein paar Mal besucht, obwohl sie verbittert war über das Schicksal ihrer ausgelöschten Familie.

2005 starb Margot Forbes in Oxford.

Ihr Sohn Peter war erst im Mai 2014 in Leutkirch und hat sich mit der Stadt versöhnt.