Sigmunde Friedmann: Angst vor der Emigration

Stolperstein in der Hohenstaufenstraße 17 A



Verfolgung, Abschied, Tod – Der Stolperstein von Siegmunde Friedmann erinnert nicht nur an das Schicksal einer einzelnen alten Frau; er erinnert auch an das Schicksal der übrigen Familie, an den Schmerz einander verlassen zu müssen, an die beschwerliche Flucht, an den Verlust der Heimat. Sigmunde Friedmann starb 1944 im KZ Theresienstadt; ihre Kinder und Enkelkinder entkamen dem Naziterror durch die Emigration in die USA im Jahr 1939.

Kurzbiographie: Sigmunde Friedmann (*12. Juli 1872 im bayrischen Fürth) wuchs in einer Fabrikantenfamilie auf. Nach ihrer Heirat mit dem Kaufmann Albert Friedmann im Jahr 1894 lebte sie in Stuttgart. Sigmunde brachte zwei Töchter zur Welt, ihr Mann Albert führte das Familienunternehmen, eine Schürzen- und Wäschefabrik im Stuttgart-Heslach. 1931 starb Sigmundes Ehemann.



Im Zuge der antijüdischen Verordnungen wurde die Wäschefabrik enteignet; Sigmunde verlegte ihren Lebensmittelpunkt mehr und mehr in die Hohenstaufenstraße 17 A, wo ihre Tochter Claire und ihre beiden Enkelkinder lebten. Claire erkannte schon sehr bald, welche Gefahr von den Nazis ausging und trieb ab Mitte der 30er Jahre die Pläne zur Emigration voran. Die Ausreise in die USA gelang 1939.



Sigmunde Friedmann allerdings beschloss, in Stuttgart auszuharren. In kürzester Zeit beschlagnahmten die Nazis den kompletten Familienbesitz. Mehrere Male musste die damals fast 70-jährige Frau innerhalb Stuttgarts umziehen. Schließlich kam 1942 die Zwangsumsiedlung in ein "Altersheim für Juden" auf der Alb. Wenige Monate später wurde Sigmunde Friedmann nach Theresienstadt deportiert. Dort starb sie am 5. April 1944.