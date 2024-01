Hans Bäuerle: Angeblich sollte seine Behinderung therapiert werden

Stolperstein in der Pforzheimer Straße 333



Mit der sogenannten "Kinder-Aktion" zur staatlich organisierten Ermordung von Kindern mit Behinderung haben die Nazis ihre kruden Vorstellungen vom menschlichen Leben umzusetzen versucht. Was bleibt an Erinnerungen an ein kurzes Leben? Wie geht die Familie damit um? Das Beispiel Hans Bäuerle schildert eindringlich einen Fall aus Stuttgart-Weilimdorf.

Kurzbiografie: Hans Bäuerle (*23.03.1937- 28.08 1941) wurde in Stuttgart-Weilimdorf als zweites von drei Kindern geboren. Durch die Folgen einer Infektionskrankheit kurz nach seiner Geburt blieb Hans Bäuerle Zeit seines kurzen Lebens geistig und körperlich zurück. Laufen und sitzen war ihm nicht möglich, er benötigte stets Hilfe. Im Juni 1941 wurde der kleine Hans mit Hilfe des Städtischen Gesundheitsamtes Stuttgart an den Reichsausschuss nach Berlin vermittelt. Der hatte im Rahmen seiner Euthanisie-Programme auch eines für Kinder eingerichtet. Das Ziel: die Vernichtung von Menschen mit Behinderung. Vordergründig wurden die Eltern mit Versprechen über mögliche Therapien der Behinderungen geködert. Hans Bäuerles Eltern stimmten im Juni 1941 der Aufnahme in die Heilanstalt Eichberg zu. Nur zwei Monate später wurde Hans, vermutlich mit einer Überdosis des starken Schlafmittels Luminal, getötet. Als Todesursache gaben die Nazis die Folge einer schweren Gehirnstörung an. Der Leichnam des vierjährigen Hans Bäuerle wurde nach Stuttgart überführt und auf dem Friedhof in Weilimdorf beerdigt. Erinnerung an Hans Bäuerle in Form einer abgeschnittenen Locke SWR SWR - Jochen Bruche