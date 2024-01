Berta Maurer: "Unser Glaube war stärker als ihre Gewalt"

Stolperstein in der Löhrystraße 4



Berta Maurer ist aus der katholischen Kirche ausgetreten und hat sich bei den Zeugen Jehovas neu taufen lassen. Sie war im Gefängnis und in verschiedenen Konzentrationslagern. Ihr Glaube hat sie durch die schwere Zeit getragen.

Kurzbiografie:

Die Konstanzerin Berta Maurer wird in den 1930er Jahren für die Zeugen Jehovas aktiv. Sie holt Schriften aus der Schweiz und verteilt sie in Süddeutschland; auch sammelt sie Gelder ein und leitet sie an die Zentrale weiter.



1936 wird sie aufgrund ihrer Aktivitäten für eine verbotene Gruppe verhaftet und kommt für zehn Monate ins Gefängnis. Danach wartet die Gestapo auf sie und bringt sie in verschiedene Konzentrationslager:



KZ Mohringen, KZ Lichtenburg und in das Frauen-KZ Ravensbrück.

Gegen Kriegsende schickt man sie in die Zentrale der Organisation "Lebensborn" erst in München dann in Steinhöring. Berta Maurer darf sich den Säuglingen nicht nähern. Sie arbeitet in der Wäscherei.



Nach Kriegsende kehrt sie zurück nach Konstanz und ist weiterhin für die Zeugen Jehovas aktiv. Sie stirbt im Jahr 1985 im Alter von 90 Jahren.