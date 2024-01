Suse Rosen: Die Nazis verbieten ihr zu tanzen

Werastraße 9



Sie tanzte sich in die Herzen des Publikums. Sie hatte großes Talent. Sie war Jüdin. Die Balletttänzerin Suse Rosen wurde 1933 von den Nazis mit Berufsverbot belegt, verjagt und gebrochen. Sie emigrierte, überlebte in armen Verhältnissen und starb mit 58 Jahren in der Schweiz.

Kurzbiographie: Susanne Rosenthal (Künstlername Suse Rosen) kam am 7. März 1910 in Dresden zur Welt. Unter dem Künstlernamen "Suse Rosen" begann die Jüdin als 17- Jährige ihre Karriere am Stuttgarter Theater. Sie erarbeitete sich ihren Platz auf der Bühne hart; die Presse kritisierte sie mit Wohlwollen. Nach der Machtergreifung starteten die Nazis Säuberungswellen, die auch die Theater und Bühnen im Reich erfassen. Zum 30. Juni 1933 wurde Suse Rosen gekündigt. Sie emigrierte, schlug sich u.a. als Tänzerin in Nachtclubs durch. In der Schweiz arbeitete sie als Haushaltshilfe und ging eine Scheinehe ein. 1943 erfuhr sie, dass ihre Mutter und ihre Schwester in Bergen-Belsen vergast wurden. Suse Rosen konnte in ihrem eigentlichen Beruf nie mehr Fuß fassen. Sie starb am 14. März 1968. Suse Rosen wurde 58 Jahre alt.