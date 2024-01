Maria Reinhardt: "Das hätte sie nicht machen sollen."

Stolperstein: Auf der Steig 108 | Bad Cannstatt



Ein Erlass vom 17. Oktober 1939, der es Sinti und Roma verbot, ihren Wohnort ohne Genehmigung zu verlassen, wurde Maria Reinhardt zum Verhängnis.

Kurzbiografie:

Im Zuge der Zwangsarbeit, die Sinti und Roma verüben mussten, kam Maria Reinhardt (*1913) nach Stuttgart und wurde als Spielwarenarbeiterin in Degerloch eingesetzt. Am 15.7.1942 wurde sie mit einem so genannten Sammelschub von Stuttgart über Hof in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Maria Reinhardt überlebte nur fünf Monate und starb am 19.12.1942.

"Das hätte sie nicht machen sollen."

Kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes am 19. Januar 1942 wollte sie ihr großes Glück mit dem Verlobten teilen und fuhr zu ihm nach Sindelfingen. Eine spontane Entscheidung, die sie mit dem Leben bezahlen musste. "Sie wollte ihren Verlobten in Sindelfingen nur besuchen", erzählt ihr Bruder Willy, der den Krieg überlebte. "Sie wurde verhaftet, weil sie ohne Erlaubnis Cannstatt verlassen hat und nach Sindelfingen gegangen ist. Das hätte sie nicht machen sollen." Weder Maria, noch eines der Familienmitglieder waren vorbestraft gewesen.

Einweisung in ein Konzentrationslager

Maria hatte jedoch gegen die Bestimmung eines Erlasses vom 17. Oktober 1939 verstoßen, der Sinti und Roma verbot, ihren Wohnort zu verlassen. Dieser Tatbestand genügte zur Einweisung in ein Konzentrationslager. Ihr Verlobter Christian Reinhardt kam am 20. Juni 1942 in das KZ Flossenbürg. Er starb am 7. November 1943 im KZ Mauthausen-Gusen. Maria hinterließ ihren Sohn Siegfried, der von Marias jüngerem Bruder Willy Reinhardt nach dem Krieg adoptiert wurde.