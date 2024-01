Ostjüdische Träume

Ludwigshafen, das "Chicago" in der Pfalz, lockte zu Beginn des 19. Jahrhunderts viele Juden aus Osteuropa an. Nach dem Ersten Weltkrieg entstand hier eine der am schnellsten wachsenden und lebendigsten (ost-)jüdischen Gemeinden Deutschlands.





Als rasch expandierende Handels- und Industriestadt zog Ludwigshafen bereits seit seiner Gründung um 1850 jüdische Mitbürger aus den umgebenden Landstrichen an. Seit etwa 1900 begannen auch "Ostjuden", d.h. Juden aus den östlichen Teilen des damaligen Österreich-Ungarn und aus Russland, zuzuwandern.

Das Vorhandensein einer großen Arbeiterschaft, die mit wenig Geld leben musste, ermöglichte es den meist armen Ostjuden, die nahezu ausschließlich als Händler ihren Lebensunterhalt verdienten, ihre "kleinen" Geschäftsideen umzusetzen. Die Masse versuchte entweder als Alteisen-, Trödel-, Lumpen-, Fell- und Sackhändler oder als Vertreter bzw. Hausierer für Textil-, Kurz- und Manufakturwaren von Tür zu Tür oder "auf Messen und Märkten" zu überleben; einige wenige arbeiteten als Handwerker, vorwiegend als Uhrmacher. Nur wenige wurden wohlhabende Geschäftsleute. Die Ostjuden repräsentierten den Großteil der jüdischen Unterschicht, während die "altetablierten" pfälzischen Juden überwiegend der Mittel- und Oberschicht angehörten.

Massive Zuwanderung nach 1918

Schon vor dem ersten Weltkrieg waren fast ein Viertel der Juden Ludwigshafens Ostjuden. Nach dem Krieg erreichte die Zuwanderung völlig neue Dimensionen. Bürgerkrieg, Seuchen, Pogrome – und die Hoffnung auf ein besseres Leben trieben die Menschen aus Osteuropa in den Westen. In den 20er Jahren wurde Ludwigshafen mit seinem "proletarischen" Charakter zu einem bevorzugten Zuzugsort für Ostjuden in Deutschland und damit zur, abgesehen von Chemnitz und Hamborn, am schnellsten wachsenden jüdischen Gemeinde Deutschlands.

Eine quirlige, multinationale Gemeinschaft

Während Ostjuden in der übrigen Pfalz kaum je siedelten, die Landgemeinden sich leerten und die westjüdische Bevölkerung von Überalterung geplagt wurde, waren die Ostjuden eine junge Gemeinde. 1920 wurden nicht weniger als 52 jüdische Hochzeiten beim Ludwigshafener Standesamt beurkundet, ein Wert von ca. 50 auf 1000 Einwohner, weit mehr als je in der nicht-jüdischen Bevölkerung. Zehn Prozent aller jüdischen Ehen in Bayern – die Stadt gehörte zu diesem Zeitpunkt noch zu Bayern - wurden damals in Ludwigshafen gefeiert, obwohl die Stadt nur für etwa 2,5 % der Juden des Landes Heimat war. Entsprechend war die Geburtenziffer. Um die Mitte der 1920er waren wohl mehr als 50% der Ludwigshafener Juden Ausländer, die meisten Polen. Der Ausländeranteil unter den Juden übertraf damit den in der Gesamtbevölkerung um ein Vielfaches, war aber auch deutlich höher als der Ausländeranteil etwa unter den Mannheimer oder Berliner Juden. Die Juden waren die internationale Gemeinschaft in der jungen Stadt, was aber auch zu ihrer gegenüber der übrigen Einwohnerschaft geringeren "Festigkeit" beitrug. Viele Zuwanderer blieben nur kurz und zogen dann weiter, oft in die USA.

Die Zahl der Juden wuchs bis um 1929/30 auf etwa 1350 – circa 1,2 % der Bevölkerung, wenig im Vergleich zu den großen ehrwürdigen jüdischen Gemeinden Deutschlands, aber mehr als in allen anderen jungen Industriestädten des Reichs. Der Grund war die ostjüdische Zuwanderung.

Bildung als Weg zu gesellschaftlicher Anerkennung

Viele der Ostjuden, aufgewachsen in der K.u.K.-Monarchie, verehrten die deutsche Kultur. Von etwa 1910 ab erschienen an der Realschule die ersten Söhne von Ostjuden, Zeichen, dass diese Familien versuchten, über Bildung den Weg zu gesellschaftlichem Aufstieg und Anerkennung in Deutschland zu finden. Nach dem Krieg wurden die Tendenzen zur "Akkulturation" stärker, auch generelle Trends innerhalb des Judentums zur Berufsausbildung und einer Arbeit als Angestellte vollzogen viele mit.

Die Masse der erst in den Jahren der frühen Weimarer Republik in den Westen gekommenen Ostjuden stand allerdings kulturell distanziert und fremd zum Leben ihrer neuen Umgebung. Zwischen der jüdischen und nicht-jüdischen Mittel- und Oberschicht und ihnen klafften Welten. Der protestantische Pfarrer Gerber sprach 1910 etwas herablassend von "verwehte[n] Russen und polnische[n] Juden".

Hermetisch voneinander getrennte Welten innerhalb der jüdischen Gemeinde

Akademisch gebildete und etablierte westjüdische Kreise blickten zum Teil mit wenig verhohlener Abscheu auf die fremden und ungebildeten jüdischen Zuwanderer aus dem Osten. Man fürchtete zudem wohl nicht ganz zu Unrecht, dass die "Ostjuden" antisemitische Reaktionen in der nicht-jüdischen Bevölkerung hervorrufen könnten. Die West- und ostjüdischen Heiratskreise blieben hermetisch voneinander getrennt. Zwar gehörten die Ostjuden offiziell zur gemeinsamen Kultusgemeinde, lehnten aber die liberale Religionsauffassung der Westjuden radikal ab; moderne Ideen zur Frauenemanzipation, wie sie unter Westjuden kursierten, waren ihnen völlig fremd, weltliche Erziehung oft ein Quell des Ärgers. Ostjuden gründeten "Parallelstrukturen", unterhielten eine eigene Mikwe (Reinigungsbad), eine eigene Synagoge, einen eigenen konservativen Rabbiner und hielten ihren eigenen Unterricht. Von 1930 an leistete die (west-)jüdische Gemeinde einen Zuschuss zum Unterhalt dieser Infrastruktur – ein nicht unumstrittener Versuch, Harmonie zwischen den beiden jüdischen Gemeinschaften zu stiften.

Akzeptanz in der Arbeiterschaft

In der materiell auch nicht auf Rosen gebetteten Arbeiterbevölkerung konnten Ostjuden offenbar durchaus auf eine gewisse Akzeptanz rechnen, wie sich ein in Ludwigshafener aufgewachsenen Ostjude erinnerte: "Ich hatte eine fabelhafte Beziehung zu meinen Schulkameraden, obwohl ich als orthodoxer Jude klar zu erkennen war, mit Schläfenlocken und Käppchen."

Zielscheibe der Nazis

Die armen Ostjuden wohnten überwiegend in schlechteren Stadtteilen mit primitiven hygienischen Einrichtungen, eine Tatsache, die die Nationalsozialisten später weidlich ausschlachteten. Die Juden aus den osteuropäischen Ländern bildeten eine der ersten Zielscheiben der Nazis. Bereits 1933 wurden sie als arme, unsaubere Menschen diffamiert. Die Ausweisung wurde in wüsten Schmähreden angedroht, tatsächlich aber nur zwei Dutzend jüdische Sozialhilfeempfänger des Landes verwiesen. Anderen, zum Teil auch gerade ökonomisch erfolgreichen Juden aus dem alten Österreich, wurde entsprechend der neuen NS-Gesetzgebung die schon erworbene deutsche Staatsbürgerschaft entzogen. Die Ausbürgerung war freilich bei den Betroffenen nicht gleichbedeutend mit der sofortigen Ausreise. Dennoch erfuhr die ostjüdische Gemeinschaft der Stadt natürlich seit 1933 einen beständigen Aderlass. Von den 417 registrierten polnischen Juden bei der Volkszählung im Juni 1933 waren im Januar 1938 nach Angaben der Stadtverwaltung aber immer noch 262 in Ludwigshafen wohnhaft.

Massenverhaftung im Vorfeld des Novemberpogroms

Die meisten dieser Ostjuden in Ludwigshafen wurden wie in ganz Deutschland von der sogenannten "Polenaktion" im Jahr 1938 erfasst. Am 27. Oktober erging an rund 17.000 polnischstämmige Juden in Deutschland, die keine deutschen Staatsbürger waren, ein Ausweisungsbeschluss. Am frühen Morgen des 28. Oktober wurden die Betroffenen geweckt und zusammengetrieben, Massenverhaftungen setzten ein, um ein Untertauchen zu verhindern. Aus Ludwigshafen wurden 166 Menschen vertrieben, der älteste 83, der jüngste ein Viertel Jahr alt. Sie endeten im Niemandsland zwischen Polen und Deutschland, die meisten fielen dem Holocaust zum Opfer. Die wenigen verbliebenen Ostjuden wurden 1940 mit den übrigen Juden der Stadt nach dem französischen Gurs deportiert. Viele kamen dort oder im Osten um. Das Verhältnis der Zahl der Ermordeten zu der der geflüchteten Überlebenden ist unter den Ludwigshafener Ostjuden weit ungünstiger als unter dem Westjuden der Stadt.

Nach dem Krieg kehrte, soweit bekannt, nur ein überlebender Ostjude nach Ludwigshafen zurück, wo er 1950 starb. Die heutige, praktisch ausschließlich aus Juden osteuropäischer Herkunft bestehende, etwa 120 Personen starke jüdische Gemeinde Ludwigshafens hat keinerlei Bezug zur Geschichte der Ostjuden der Stadt vor 1945.

Von Ulrike Minor und Stefan Mörz //

Literaturhinweis:

Das Buch von Ulrike Minor und Stefan Mörz: "Juden in Ludwigshafen", Anfang 2015 erschienen, kann unter stadtarchiv@ludwigshafen.de oder Stadtarchiv, Rottstr. 17, 67061 Ludwigshafen, bestellt werden.