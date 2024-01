Nathan S. Nord: Mit 15 allein nach Palästina

per Mail teilen

Stolperstein in der Jägerstraße 9, Carl-Bosch-Gymnasium



Von Ludwigshafen über Haifa und Mexiko in die USA: Nathan Schweid Nord lernte auf seiner Flucht viele Sprachen

Kurzbiografie:

Nathan Schweid Nords Familie war 1905 aus dem polnischen Dukla nach Ludwigshafen gekommen.

Seinen Vater lernte er nicht mehr kennen, weil er kurz vor seiner Geburt starb, seine Mutter verließ er als 15jähriger, weil er nach Palästina auswanderte.

Dort kämpfte er in der britischen, später in der israelischen Armee. Nathan Schweid Nords erster Sohn kam in Haifa zur Welt.

Nach einem Zwischenstopp in Mexiko zog die junge Familie weiter in die USA, in den Bundesstaat Maryland, wo der zweite Sohn geboren wurde und Nathan Schweid Nord schließlich eine dauernde Bleibe fand. Er arbeitete dort als Schreiner.