Pfarrer Jakob Schwalb: An Leib und Seele gebrochen

Stolperstein in der Kirchgasse 1



Jakob Schwalb war ein Intellektueller, der für seine Überzeugungen einstand. Auch nach dem Konkordat von 1933 predigte er unbeirrt gegen Hitler. Vor allem in der braunen Nordpfalz war das mehr als gefährlich. Die Reaktion der Nazis ließ nicht lange auf sich warten.

Kurzbiografie:



Jakob Schwalb wurde am 4. August 1872 im pfälzischen Hettenleidelheim geboren - als Sohn einer reichen und angesehenen Fabrikantenfamilie.



Schwalb studierte unter anderem in München Theologie, am 22. August 1897 wurde er im Speyerer Dom zum Priester geweiht. Der junge Pfarrer arbeitete in mehreren pfälzischen Gemeinden, ab Februar 1912 im nordpfälzische Göllheim.



Dort predigte er schon früh gegen die Nazis, gründete mit einem Lehrer eine Jungschar, organisierte auch noch im Jahr 1933 eine Fronleichnamsprozession durch die Gemeinde. Letzeres war mittlerweile streng verboten. Die Rache folgte auf dem Fuß. Am Abend des 23. Juni 1933 wurde das katholische Pfarrhaus überfallen, Schwalb misshandelt und anschließend drei Tage lang in so genannte "Schutzhaft" genommen.

An Leib und Seele gebrochen kehrte er aus der Haft zurück. Auch eine längere Kur im Schwarzwald und die Übersiedlung ins malerische Dahn in der Südwestpfalz, unweit der französischen Grenze, änderten daran nichts.

Schwalb, der früher so agil war, kam nicht mehr richtig auf die Beine, den Dienst in seiner neuen Gemeinde konnte er krankheitsbedingt kaum ausführen.



Am 25. April 1934 starb er im Theresienkrankenhaus in Mannheim - im Alter von 62 Jahren.