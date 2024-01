Hans Spiro: Christsein hat ihn nicht gerettet

Stolperstein in der Christophstraße 1



Sein Vater hatte ihn und seine Geschwister schon als Kinder taufen lassen. Die Familie lebte ganz in der Nähe der evangelischen Kirche. Hans Spiro war außerdem mit einer Nichtjüdin verheiratet. Die Nazis verschleppten ihn trotzdem.

Kurzbiografie:

Hans Spiro (*1898) war Bankkaufmann und führte in Tübingen ein bürgerliches Leben mit seiner Frau und der einzigen Tochter Liselotte. Seine jüdische Abstammung und seine sozialdemokratische Gesinnung führten dazu, dass er mit einem Berufsverbot belegt, aus Vereinen ausgeschlossen und 1938 erstmals verhaftet wurde. Im Dezember 1943 wurde er ins KZ Auschwitz deportiert, wo er drei Monate später starb.

Todesanzeige, die im November 1945 in der zweiten Ausgabe des "Amtsblattes für den Kreis" erschienen ist. (aus: "Die Tübinger Juden", hrsg. vom Kulturamt der Stadt Tübingen) Pressestelle Kulturamt der Stadt Tübingen (Hrsg.) - aus. Die Tübinger Juden

Am 25. November 1945 geschah in Tübingen Einmaliges: Der Pfarrer der Eberhardskirche feierte einen Gottesdienst zum Gedenken an Menschen jüdischer Herkunft. Hans Spiros Witwe Cläre hatte Pfarrer Geiser darum gebeten. Und sie war es auch, die öffentlich in der Zeitung an ihren Mann erinnerte, seinen Tod benannte: "Es wurde uns jetzt zur Gewissheit, dass mein innigst geliebter Mann, mein bester Vater Hans Spiro, und seine Geschwister Edwin und Elfriede im März 1943 im KZ Auschwitz und Theresienstadt ihr Leben lassen mussten. Wir wissen sie im Frieden und in der Freude der Gegenwart Gottes [...]."

Angeblich war Hans Spiro an "Herzmuskelschwäche" gestorben – eine in den Lagern häufig gebrauchte Umschreibung für den Tod durch Verhungern, Kälte oder andere Strapazen.

Hans Spiro war der letzte Bürger, der aus Tübingen deportiert wurde.