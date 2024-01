Carl Hermann Günner: Keine Chance auf Entlassung

Stolperstein in der Hauptstraße 87



Carl Hermann Günner kam in der Nazidiktatur unter anderem wegen seiner homosexuellen Veranlagung ins Gefängnis. Im KZ Natzweiler wurde er unter der Bezeichnung "homosexuell" geführt. 1945 starb der kinderlose Buchbindermeister im KZ Dachau.

Carl Hermann Günners Geschäftshaus in der Hauptstraße 87, aufgenommen in den 50er Jahren. Seine Witwe Amalie führte das Geschäft nach seinem Tod weiter. Sie starb 1957 im Alter von 62 Jahren. Pressestelle Stadtarchiv Offenburg -

Kurzbiografie:

Carl Hermann Günner wurde am 10.6.1881 in Offenburg als unehelicher Sohn einer Köchin geboren. Er lernte Buchbinder und machte sich 1904 in Offenburg mit einem Schreibwarengeschäft selbständig, hinzu kamen Buchbinderei und Buchdruckerei. Von 1915 bis 1918 diente er im Ersten Weltkrieg.



Günner war zweimal verheiratet. Und er war homosexuell, weswegen er mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Nachdem er seine Strafen 1944 verbüßt hatte, sperrten ihn die Nazis als Homosexuellen in Konzentrationslager, Natzweiler und Dachau, wo er drei Monate vor Kriegsende starb.