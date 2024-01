Selma Händler: Immer mit der Geige unterwegs

Stolperstein in der Mundenheimer Str. 254



Selma Händlers Schicksal zeigt, wie eine unabhängige junge Musikerin durch Deportation und Flucht in den Tod getrieben wurde. Eine Tuberkulose-Erkrankung wurde ihr dabei zum Verhängnis. Ihre Flucht endete in Russland, wo Selma mit 36 Jahren starb.

Kurzbiografie: Selma Händler (*8.1.1907) wurde als einziges Mädchen von acht Geschwistern in Ludwigshafen am Rhein geboren. Ihre Vorfahren stammten aus der polnischen Stadt Dukla und waren um 1905 nach Ludwigshafen gekommen. Selma lernte Klavier und Geige und gab bis kurz nach 1933 im elterlichen Anwesen privaten Musikunterricht. Während ihre Familie bald darauf nach Palästina floh, blieb Selma im Haus ihrer Tante in Ludwigshafen, vor allem wegen ihrer Tuberkulose-Erkrankung. Am 27. Oktober 1938 wurden sie, ihre Tante, ihre Cousine und der Großvater, bei der so genannten "Polenaktion" ins polnische Zbaszyn abgeschoben. Im ganzen deutschen Reich wurden an diesem Tag etwa 17 000 Juden polnischer Staatsangehörigkeit in Eisenbahnwaggons verladen und mit einem Aufenthaltsverbot für Deutschland im Gepäck an die polnische Grenze gebracht. Zwi Nezer bezeugt den Tod von Selma Händler Pressestelle privat - Mit dieser Aktion wollten die Nationalsozialisten einer Verfügung der polnischen Regierung im Oktober 1938 zuvorkommen, deren Ziel es war, polnischen Juden in Deutschland die polnische Staatsangehörigkeit zum Ende des Monats abzuerkennen und ihnen auf diese Weise die Rückkehr nach Polen zu verwehren. Da die polnische Regierung die Einreise der Abgeschobenen zunächst verweigerte, mussten die deportierten Juden - unter ihnen auch Frauen und Kinder - unter erbärmlichen Umständen mehrere Tage und Nächte im Niemandsland zwischen den Grenzen verbringen. Mit Hilfe ihres politisch aktiven Bruders Oskar gelang es Selma weiter nach Warschau zu reisen. 1939 flüchtete sie nach Russland. Dort wurde sie verhaftet und nach Sibirien verschleppt. 1941 kam Selma Händler dann nach Usbekistan. Sie erkrankte an Tuberkulose und starb Anfang 1942.