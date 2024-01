Hans Durlacher: Erst ein Flohmarktfund gibt Zeugnis

Stolperstein in der Oberen Hauptstraße 13



10. November 1938: Wie jeden Morgen radelt der 13jährige Hans Durlacher zur Schule im Nachbarort Ettenheim. Aber an diesem Tag ist nichts wie sonst....

Kurzbiografie:

Hans Durlacher wurde am 23.6. 1925 in Kippenheim geboren. Sein Vater Salomon Durlacher starb im Januar 1929, seine Mutter Flora musste nun allein für die beiden Kinder - Hans und die vier Jahre ältere Schwester Gretel - sorgen.

Hier wohnte Hans Durlacher mit seiner Schwester Gretel und seiner Mutter Flora

Nach dem Novemberpogrom durfte Hans nicht mehr das Realgymnasium in Etttenheim besuchen, für alle jüdischen Kinder wurde am 15.11.1938 der Besuch deutscher Schulen verboten. Lediglich die jüdische Schule in Freiburg wäre ein Ausweg gewesen. Doch seine Mutter entschied, Hans zu Verwandten nach Straßburg zu schicken, bei denen er ab 19.12.1938 wohnen konnte.



Im Juli 1939 kamen Schwester Gretel und seine Mutter nach. Später flüchtete die Familie in das unbesetzte Frankreich. Im August 1942 wurden Hans, Gretel und Flora Durlacher in der Nähe von Limoges in Zentralfrankreich verhaftet und mit dem Transport Nr. 26 von Drancy nach Auschwitz deportiert.

Buchtipps

Kurt Maier: Unerwünscht

Kindheits- und Jugenderinnerungen eines jüdischen Kippenheimers

Der 1930 geborene Kurt Salomon Maier schildert lebendig das jüdische Leben in seinem Heimatdorf anhand vieler erhaltener Fotos. So ist auch der Tag der Deportation der Kippenheimer in das Lager Gurs in Südwestfrankreich mit der Kamera festgehalten worden. Im Gegensatz zu den Durlachers gelang ihm und seiner Familie buchstäblich in letzter Minute die rettende Emigration nach New York.

Hrsg. von der Evangelischen Landeskirche in Baden – Arbeitsstelle Frieden.

verlag regionalkultur

ISBN 978-3-89735-623-8. EUR 13,90



Hedy Epstein: Erinnern ist nicht genug

"Wie Du siehst, haben wir unsere Adresse geändert" Das schrieben Ella und Hugo Wachenheimer aus dem Lager Gurs an ihre Tochter Hedy Epstein. Sie wollten das 14-jährige Mädchen, das mit einem Kindertransport nach England gelangen konnte, nicht beunruhigen. Nach dem Krieg kehrte Hedy Epstein nach Deutschland zurück, um nach ihren Eltern zu suchen. Sie arbeitete als Übersetzerin beim Nürnberger Ärzteprozess und musste erfahren, dass Mutter und Vater in Auschwitz ermordet wurden. Hedy Epstein lebt in den USA und setzt sich noch immer aktiv für Menschenrechte ein.

Unrast Verlag, 1999 ISBN 3928300865