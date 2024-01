Legalisierter Raub vor Ort

Bemerkungen zur wirtschaftlichen Existenzvernichtung jüdischer Bürger am Beispiel der Stadt Worms 1933 - 1945.

Sicherlich ist es kein Zufall, dass die Erkenntnis und die nähere Untersuchung der systematischen wirtschaftlichen Existenzvernichtung und Beraubung der jüdischen Deutschen nach 1933 (organisiert durch Dienststellen und Behörden, gefördert durch Privatleute und unterschiedliche Nutznießer, getrieben nicht zuletzt von Neid und Konkurrenzdenken 'arischer' Profiteure) auch in Worms lange Zeit kaum beachtet und in seiner Tragweite erkannt wurde – ungeachtet der intensiven Erforschung der NS-Zeit und des Schicksals der deutschen Juden auch in dieser Stadt mit einer so langen und bedeutenden jüdischen Gemeindetradition.

Perfide Maßnahmen gegen jüdische Geschäfte



In Worms begannen bereits im März 1933 'wilde' Boykottaktionen gegen 'jüdische' Geschäfte, vor allem Warenhäuser. Die Polizei verfügte seither immer wieder (mit einem frühen Höhepunkt am reichsweiten Boykott-Tag 1.4.1933) Schließungen dieser Geschäfte (am 22.3.1933 heißt es z.B. "da durch die in den letzten Stunden stattgefundenen Bedrohungen dieser Geschäfte und noch zu erwartenden Bedrohungen die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet ist"), auch wenn die Geschäftsleute zwecklosen Protest gegen das offenkundige Unrecht bekundeten.

Sehr schnell wurde durch ein Bündel perfider, offizieller Maßnahmen verschiedener Stellen (Kammern, Verbände, Polizei, Stadtverwaltung, Finanzbehörden, Partei, Banken, Versicherungen, die gelenkte Presse u.a.) die Existenzgrundlage jüdischer Gewerbetreibender zu zerstören gesucht: Dazu gehörten die Förderung von Denunziation ("xyz kauft noch beim Juden!"), stetig wiederholte Propaganda ("Wer bei Juden kauft, ist ein Volksverräter") der Entzug von Konzessionen und Berufsverbote (für Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Buchhändler u.a.), teils öffentlich mit Namensnennung erfolgte Vorwürfe wie Steuerhinterziehung und Devisenvergehen und anderes.

Der Novemberpogrom: Vorwand zur systematischen Beraubung



Bis 1938 wurden bereits viele Geschäftsleute in den Ruin getrieben. Dann setzte eine deutlich verschärfte 'Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben' auch in Worms ein. Vermögen waren anzumelden, Sondersteuern wie die 'Judenvermögensabgabe' wurden eingeführt, der Verkauf von Läden und Häusern an Nichtjuden ('Arisierung', 'Entjudung') wurde massiv forciert.



Wer auswandern wollte, weil ihm klar wurde, dass es keine Zukunft für Juden in Deutschland mehr gab, verlor von jetzt an faktisch sein Vermögen. Mit der Zeit nach dem Novemberpogrom 1938 ging eine gezielte Vernichtung jüdischer Gewerbetätigkeit einher. Nachdem im April 1938 noch gut 50 'jüdische Betriebe' bestanden (viele von ihnen alteingesessene Unternehmen) konnten diese nach Ende 1938 ihre Tätigkeit nicht mehr fortsetzen; ihre Warenvorräte und Häuser gingen zum Bruchteil ihres Wertes an profitierende Volksgenossen.

Das Finanzamt sorgt für einen "reibungslosen" Ablauf bei der Enteignung

Den Schlusspunkt setzte hier die Deportation der noch in Worms lebenden Juden 1942, die bei ihrer erzwungenen 'Abwanderung' sämtlichen Besitz verloren, der zugunsten des Reiches verfiel. Auch das Wormser Finanzamt hat in diesem Zusammenhang alles reibungslos organisiert, die Besitzungen verwaltet und musste sich mit Anfragen und Übernahmewünschen über Grundstücke, Häuser und Besitz befassen, nachdem die Juden deportiert und ermordet worden waren ("dass verschiedene im Fronteinsatz stehende Volksgenossen beim Amt wegen Erwerb von Judengrundstücken vorgesprochen haben" 1943).



Die 'Wiedergutmachung' nach 1945 gestaltete sich für die Überlebenden mühsam und vielfach ernüchternd. Die Verfahren zogen sich über Jahre hin und endeten oft mit einem Vergleich.



Von Gerold Bönnen, 11.4.2014

Stadtarchiv Worms //



Ein Stadtrundgang mit dem Titel "NS-Verfolgung und Ausplünderung der Juden in Worms" fand am 25. April 2014 statt. Der Direktor des Stadtarchivs Worms Dr. Gerold Bönnen und der Vorsitzende des Vereins Warmaisa e. V. haben das Thema am Beispiel ausgewählter Stolpersteine konkretisiert.