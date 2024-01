Fritz Gernsheim: Ein Kinderarzt sucht den Freitod

Stolperstein in der Schlossgasse 2



Auch bekannte jüdische Persönlichkeiten wurden von den Nazis verfolgt und in den Tod getrieben. Ein Beispiel dafür ist der Wormser Arzt Dr. Fritz Gernsheim. Er war ein angesehener Bürger der Stadt, bis die Nazis 1938 begannen, ihn und seine Patienten zu bedrohen. Sie demütigten den Arzt so lange, bis er und seine Frau sich schließlich das Leben nahmen.