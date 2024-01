Joseph Sondheimer: Zwangsarbeit bei Blendax

Stolperstein in der Bahnhofstraße 24



Von vielen der Juden, die in den Konzentrationslagern der Nazis gestorben sind, weiß man heute nur noch sehr wenig. Juden wie zum Beispiel Joseph Sondheimer aus Worms. Vermutlich ist er im KZ in Piaski ermordet worden.

Kurzbiografie:

Joseph Sondheimer (*14.11.1889) führte zusammen mit seinen zwei Brüdern die väterlichen Firma, die "Sondheimer, Getreide- und Futtermittel GmbH". Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme geriet das Unternehmen bald in Bedrängnis wegen Boykottaufrufen und ständigen Schikanen. Während des Novemberpogroms wurden Geschäftshaus und die Wohnungen der drei Geschwister demoliert, Joseph Sondheimer ins Konzentrationslager Buchenwald verschleppt. Von dort kehrte er schwerkrank zurück und musste in die Heidelberger Neurologische Klinik eingewiesen werden. Hier lernte er Felice Rosenstrauch kennen. Noch am 28. November 1938 heirateten die beiden. Von 1940 an musste er Zwangsarbeit bei den Blendax-Werken in Mainz leisten, seine Frau in einer Schuhcreme-Fabrik. Am 20. März 1942 wurde das Ehepaar mit dem ersten Transport aus Worms nach Piaski in Polen deportiert, wo er vermutlich ermordet wurde. Auch Sondheimers Frau Felice kehrte nicht mehr von dort zurück. Verzeichnis der Wormser Juden, darunter Felice und Joseph Sondheimer (Nr. 11 und 18) Pressestelle Stadtarchiv Worms - Die Wormser Stadtverwaltung erklärte Joseph Sondheimer nach Kriegsende für tot - vermutlich steckte Interesse an den Immobilien der Sondheimers dahinter.