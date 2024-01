Auguste Köhler: Eine fatale Entscheidung

Stolperstein am Sonnenplatz 1



Auguste Köhler und ihr Mann waren in ihrem gut gehenden Hotelbetrieb so eingespannt, dass sie den Ernst der Lage nicht erkannten – auch im Sommer 1937 nicht, als sie ihre inzwischen nach Palästina emigrierte Tochter Ruth besuchten.

Auguste Köhler aus Baden-Baden, Aufnahme aus dem Jahr 1939 Pressestelle Stadtarchiv Baden-Baden A 23/45 -

Kurzbiografie:

Zu ihrem 30. Geburtstag bekam Auguste Köhler 1907 ein besonderes Geschenk von ihrem Vater: ein kleines Hotel in der Rettigstraße. Ein Jahr vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs feierte sie Hochzeit.

Neubeginn am Sonnenplatz 1

1919 verlegten die Eheleute das Hotel in ein Haus in der Nähe der Synagoge und richteten dort ein Hotel mit 20 Zimmern ein. Das Hotel Tannhäuser lief gut und richtete sich vor allem an eine jüdische Kundschaft. Tochter Ruth wuchs in einem religiös-jüdischen Elternhaus auf: "Wir wussten immer, dass wir Juden waren und empfanden das als völlig natürlich." Ihre Mutter fuhr zum Besuch der Mikwe in die nächste Großstadt, nach Karlsruhe, da es in der liberalen Gemeinde Baden-Baden eine solche nicht gab.

Die heraufziehende Gefahr des Nationalsozialismus wurde bei den Köhlers zunächst nicht wahrgenommen. Das Hotel beanspruchte all ihre Kräfte und lenkte ab von dem Geschehen um sie herum. Über Gästemangel konnten sich die Hoteliers nicht beklagen.

"Ihre Angst vor den Arabern war größer als die Angst vor den Nazis"

Ihre Tochter Ruth, die in Deutschland nicht mehr studierten durfte, emigrierte 1935 nach Palästina. Zu ihrer Hochzeit im Oktober 1937 kamen die Eltern und Ruth versuchte verzweifelt, sie zum Bleiben zu überreden. Während ihres Aufenthalts ergaben sich zwei Angebote, ein Hotel in Haifa oder Safed zu eröffnen. Aber ihre Eltern waren nicht zur Emigration zu bewegen. Ihr Vater insistierte darauf, dass er Frontkämpfer im Ersten Weltkrieg und lange in Kriegsgefangenschaft gewesen war. Außerdem lief das Hotel in Baden-Baden doch gut und die Eltern hatten Angst davor, mit einem Hebräisch sprechenden Personal nicht umgehen zu können. Zudem hatten sie während einer Zugfahrt die arabisch-jüdischen Kämpfe hautnah miterlebt: "Ihre Angst vor den Arabern war größer als die Angst vor den Nazis" stellte Ruth schließlich fest und musste ihre Eltern wieder nach Deutschland ziehen lassen.

Am 10.11.1938, an dem Tag, an dem in Baden-Baden die Synagoge brannte, bekam sie von ihrer Mutter ein Telegramm „Schick’ sofort eine Einreiseerlaubnis nach Palästina“. Trotz aller hektischer Bemühungen konnte Ruth ihren Eltern nicht helfen. Mit über 100 anderen Baden-Badener Juden wurden Theodor und Auguste Köhler-Stern im Oktober 1940 in das französische Internierungslager Gurs deportiert, 1942 wurden sie in Auschwitz ermordet. Ihre Tochter überlebte in Israel.