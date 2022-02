Der Mainzer Arzt Gerhard Trabert sucht mit seinem Arztmobil wohnungslose Menschen dort auf, wo sie leben - auf der Straße. 1997 gründete er den Verein "Armut und Gesundheit in Deutschland".

An der Hochschule RheinMain in Wiesbaden ist er Professor für Sozialmedizin und -psychiatrie, 2020 erhielt er die Auszeichnung "Hochschullehrer des Jahres". Seit Jahrzehnten ist Trabert auch in Krisengebieten im Einsatz.

Immer geht es ihm um die Würde des Menschen. Davon erzählt er in seinem Buch "Der Straßen-Doc. Unterwegs mit den Ärmsten der Gesellschaft". (SWR 2020)

Armut und Gesundheit – Der Arzt Gerhard Trabert versorgt obdachlose Menschen Gütersloher Verlagshaus Der Straßen-Doc Unterwegs mit den Ärmsten der Gesellschaft Autor Gerhard Trabert Genre: Menschlichkeit Verlag: Gütersloher Verlagshaus, 20,- Euro ISBN: 978-3579014838

Homepage "Armut und Gesundheit in Deutschland e.V."

