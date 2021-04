Am 80. Jahrestag der Besetzung durch Nazi-Deutschland erinnern sich viele Griechen an die Epoche und die Verbrechen der Deutschen: „Es gibt so gut wie keine Familie, die nicht gelitten hat“, sagt Maria Oshana von der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Athen im Gespräch mit SWR2. Oshana ergänzt: „Es gibt eine große Verbitterung, dass die deutsche Seite außer schönen Wort ihre Schuld nicht anerkennt“. Zwar gebe es zum Jahrestag keine offiziellen Gedenkveranstaltungen, doch habe das griechische Parlament erst gestern in einer Resolution festgestellt: Die deutschen Reparationen seien mit 290 Milliarden Euro zu veranschlagen. mehr...