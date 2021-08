Inhaltlich traue er der demonstrativen Einigkeit der Chefs von CSU und CDU, erklärt der Journalist Ralph Bollmann im Gespräch mit SWR2. Auch der Streit um die Mütterente solle man nicht überbewerten. Interessant sei hingegen, dass die bei konservativen Wähler*innen beliebte CSU die Schwesterpartei in der Klimapolitik nun links zu überholen versuche. Schwieriger sei es für die Union hingegen zu erklären, warum nach 16 Jahren CDU-Regierung nun im Wahlprogramm ein „Modernisierungsjahrzehnt“ versprochen werde: „das ist die Hypothek der Merkel-Jahre, vieles ist liegen geblieben.“ Darüber hinaus sei das Wahlprogramm der Union so weich, dass beispielsweise „eine Koalition mit den Grünen schon eingepreist“ sei. Bollmann schätzt die Stimmung in der deutschen Bevölkerung allerdings als wenig wechselbereit ein: „nach so viel Verunsicherung durch die Corona-Pandemie nicht noch mehr Veränderung kommen soll.“

Ralph Bollmann ist Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und Autor der Merkel-Biografie „Die Deutsche. Angela Merkel und wir“. mehr...