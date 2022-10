ARD Kultur - Das neue digitale Kulturangebot

Die ARD will künftig ihre Kulturangebote besser vernetzen und bündeln. Außerdem produziert die neue Plattform ARD Kultur in Eigenregie Podcasts und Dokureihen. Das Themenspektrum reicht von HipHop bis zu klassischer Musik, von Belletristik bis Graphic Novel und von Fotografie bis Virtual Reality. Noch ist die Plattform in der Beta-Phase, aber immerhin ist diese Woche die Webseite online gegangen. Diese bündelt die Kulturangebote aller ARD-Anstalten und bietet einfachen Zugriff auf die Eigen- und Koproduktionen von ARD Kultur.