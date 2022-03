Mit der Natur für die Menschen bauen – der Architekt Francis Kéré

Bei den Gebäuden des Berliner Architekten Francis Kéré stehen die Bedürfnisse der Menschen im Vordergrund. Außerdem berücksichtigt er stets die Eigenarten des Standorts und nutzt örtliche Baustoffe.

Beispielhaft dafür ist die Grundschule in seinem Heimatdorf in Burkina Faso, die durch Lehmziegel und abgesetztem Wellblechdach selbst bei größter Hitze angenehm kühl bleibt.

Inzwischen genießt Kéré für seine umwelt- und menschenfreundliche Bauweise weltweites Ansehen. Auch Theaterregisseure ließen und lassen ihre Ideen gerne von Kéré umsetzen, wie etwa Christoph Schlingensief sein „Operndorf Afrika“.

„Architektur-Oscar“: Pritzker-Preis 2022 für Francis Kéré Der Pritzker-Preis gilt als eine der höchsten Auszeichnungen in der Architektur. Er wird seit 1979 jährlich vergeben. Ursprünglich gestiftet vom US-Amerikaner Jay A. Pritzker, dem Besitzer der Hyatt-Hotelkette, und seiner Frau, wird der Preis inzwischen von der Hyatt-Stiftung betreut. Der Pritzker-Architektur-Preis ist mit 100.000 US-Dollar dotiert. 2021 wurde er an das französische Architekten-Duo Anne Lacaton und Jean-Philippe Vassal vergeben. Der Preisträger 2022, Francis Kéré, ist der erste, der aus einem afrikanischen Land stammt.

Architektur aus Sub-Sahara-Afrika: Prachtvoller Führer zeigt Vielfalt am Bau

Musiktitel:

What kind of people live in these houses?

Morrissey

CD: I am not a dog on a chain



Build

Rupa & The April Fishes

CD: Build



Deén wolo mousso

Victor Démé

CD: Deli



Woodstock

Ida Sand

CD: Young at heart



Woñi

Blick Bassy

CD: 1958