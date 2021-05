Lukas Meyer-Blankenburg diskutiert mit

Martin U. Müller, Medizinjournalist DER SPIEGEL, Hamburg

Dr. Markus Müschenich, Vorstand Bundesverband für Internetmedizin

Prof. Dr. Sabine Salloch, Medizinethikerin, Medizinische Hochschule Hannover

Während auf den Gesundheitsämtern in der Pandemie noch die Faxgeräte rattern, macht die e-Health, die digitale Medizin, große Fortschritte. Praxisbesuch per Videoschalte, Ferndiagnose per Algorithmus oder Computer, Patienten digital gesteuert operieren - welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in der Medizin? Was kann sie heute bereits leisten? Ist die e-Health der Heilsbringer der Zukunft?