Anziehend: Der Magnet

Sonntagsfeuilleton mit Georg Brandl.

Ohne ihn gäbe es kein Telefon, kein Radio, keinen Kompass. Seit seiner Entdeckung fasziniert der Magnet die Menschen. Magisch muss es ihnen vorgekommen sein, als zum ersten Mal ein Stück Metall von dieser unsichtbaren Kraft anzogen angezogen wurde.



Und in gewisser Weise ist das bis heute so geblieben: Möglicherweise wird selbst der, der physikalisch erklären kann, warum ein Magnet anziehend wirkt, einfach nur bewundernd auf den Supermagneten auf dem Schrottplatz blicken, wenn dieser bis zu sechs Tonnen anhebt.



Die SWR2 Matinee versucht, die Anziehungskraft des Magneten hörbar zu machen. Wir erzählen die Geschichte des Kompasses, stellen die umstrittene Therapieform von Franz Anton Mesmer vor und erklären magnetische Tricks. Außerdem verfassen wir eine Liebeserklärung an den Kühlschrankmagneten - Souvenir, Kultobjekt und begehrtes Sammlerstück.



Und während in Frankfurt die Buchmesse stattfindet, überlegen wir uns auch, wie ein solches Ereignis zum Publikumsmagneten wird - und warum nicht zwei Publikumsmagneten gleichzeitig nebeneinander existieren können.



Gesprächspartner der Sendung sind der Philosoph Nils Röller, Margit Rosen, Leiterin der Abteilung Sammlungen, Archive & Forschung am ZKM in Karlsruhe sowie der Literaturwissenschaftler Falk Quenstedt von der Freien Universität Berlin, der mit uns zu einem "geglaubten geographischen Ort" reist, dem Magnetberg nämlich.



Redaktion: Nicole Dantrimont

Musik: Moritz Chelius