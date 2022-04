Am Sonntag wird sich entscheiden, wer Frankreich in den kommenden fünf Jahren als Präsident oder Präsidentin regieren wird: Der bisherige Amtsinhaber Emmanuel Macron oder die Rechtspopulistin Marine Le Pen. "Es steht natürlich viel auf dem Spiel - nicht nur für Frankreich, sondern auch für Deutschland und ganz Europa", sagte der Unionssprecher für Europapolitik, Gunther Krichbaum, im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Constance Schirra. "Die Stichwahl wird eine Entscheidung darüber bringen, ob es mit einem Kurs Pro-Europa weitergehen wird, oder ob wir in einen Nationalismus verfallen". Er persönlich gehe zwar nicht davon aus, dass Le Pen die Stichwahl gewinnen werde, "aber sollte das geschehen, würde das für Deutschland ein hohes Maß an Verunsicherung bringen, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht". Die deutsch-französische Freundschaft sieht Krichbaum aber auch in diesem Fall nicht bedroht. Warum er da so sicher ist und wie er Macrons bisherige Politik beurteilt, hören Sie im Interview. mehr...