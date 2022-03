Antirassismus-Beauftragte Reem Alabali-Radovan (SPD): "Flüchtlings-Situation ist anders als 2015"

Die Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus, Reem Alabali-Radovan, sieht Deutschland besser vorbereitet auf die Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine hierher flüchten als zum Beispiel auf die Flüchtlinge aus Syrien 2015: "Durch den Beschluss auf EU-Ebene, der uns eine schnelle und unbürokratische Aufnahme ermöglicht, ist die Situation jetzt eine andere. Menschen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft können schnell einen Aufenthaltstitel bekommen und haben dadurch Zugang zu Migrationskursen, zu Sozialleistungen aber auch zu medizinischer Versorgung", sagte die SPD-Politikerin in SWR2 Tagesgespräch. Die entsprechende rechtliche Regelung im Aufenthaltsgesetz werde jetzt zum ersten Mal angewendet.

Alabali-Radovan lobte die "überwältigende" Solidarität, die sich "in der ganzen Bundesrepublik" gegenüber Geflüchteten aus der Ukraine zeige. Das sei "ein sehr gutes Signal". Damit aber die Stimmung nicht umschlägt, appellierte Alabali-Radovan in ihrer Funktion als Antirassismus- und auch Integrationsbeauftragte, "dass wir für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt kämpfen müssen, und dass wir da auch noch mehr investieren müssen, zum Beispiel in Antirassismus-Arbeit."

Angesichts zunehmender Anfeindungen gegenüber russischstämmigen Menschen wegen des Ukraine-Krieges sagte Alabali-Radovan: "Das dürfen wir natürlich nicht dulden. Da müssen wir alle zusammenhalten und vor allem uns nicht von Putins Krieg auseinandertreiben lassen."