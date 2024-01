Antiasiatischer Rassismus hat mit Beginn der Corona-Pandemie erheblich zugenommen. Unter dem Slogan #IchBinKeinVirus kämpft Victoria Kure-Wu im Netz dagegen an.

Mit Beginn der Corona-Pandemie hat der antiasiatische Rassismus erheblich zugenommen. Asiatisch aussehende Menschen werden für die Verbreitung des Virus verantwortlich gemacht, beschimpft und manchmal auch tätlich angegriffen. In SWR2 berichtet die Webkonzepterin Victoria Kure-Wu von ihren eigenen Erfahrungen:

„'Dich müsste man eigentlich mit Sagrotan einsprühen!' sagte ein Mann in Jeansjacke zu mir. Das war für mich eine Androhung von Gewalt. Ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte.“

Kure-Wu gründete das Internet-Projekt ichbinkeinvirus.org, das Ende Mai online gegangen ist. Auf Website sowie auf Instagram und Twitter dokumentieren Menschen mit asiatischem Background Beleidigungen, Diskriminierung und rassistische Angriffe und bieten sich Unterstützung an.

„Seit ich auf der Welt bin, erlebe ich Rassismus“

