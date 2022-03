Annette Kurschus, Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)

Im Gespräch mit Silke Arning

Gleich in der ersten Rede nach ihrer Wahl zur EKD-Ratsvorsitzenden hat Annette Kurschus das Missbrauchsthema zur Chefinnensache erklärt. Sie zeigt sich offen selbst für eine staatliche Aufarbeitungskommission in den Kirchen. Klimaschutz, Migration, soziale Gerechtigkeit - Theologie und Glaube seien immer auch politisch, meint die 59-Jährige, "doch wir sind nicht diejenigen, die Politik machen". Annette Kurschus, die zugleich Präses der Evangelischen Landeskirche von Westfalen ist, gilt als eine Frau der leisen Töne, als eine hervorragende Predigerin, die sich eher an der Bibel orientiert. Mit ihr stehen nun drei Frauen an der Spitze des deutschen Protestantismus.