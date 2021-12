Anna Netrebko und Claudia Roth – Zwei Frauen, eine Kulturmedienschau | 9.12.2021

Nakam ist das hebräische Wort für Rache. So benannte sich nach dem Zweiten Weltkrieg eine jüdische Untergrund-Organisation. Sie wollte Vergeltung üben, indem für jeden der sechs Millionen ermordeter Juden ein Deutscher sterben sollte. „Plan A“ von Doron und Yoav Paz erzählt diese bislang wenig bekannte, wahre Geschichte in einem bewegenden Film. Ein wichtiger Beitrag für das deutsche Erinnern, in dem ein Gefühl wie Rache bislang keinen Platz hatte, findet Julia Haungs. mehr...