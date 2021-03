Vor einer Woche war Weltfrauentag, obligatorisch liefen in den Medien die Berichte rauf und runter darüber, wie weit wir von paritätischen Verhältnissen entfernt sind, oder uns wurden weibliche Vorbilder vorgestellt, starke Frauen der Geschichte. Und dann war der Weltfrauentag zu Ende und es folgte eine Woche mit mindestens drei Tiefpunkten:Der Mord an einer jungen Britin, mutmaßlich durch die Hand eines Polizisten, auf dem Heimweg am Abend, was einen friedlichen Protest ausgelöst hat, der wiederum von Polizeigewalt niedergeschlagen wurde. Zum Zweiten wurden Vorwürfe laut gegen den BILD-Chefredakteur Julian Reichelt: Machtmissbrauch, die Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen und Nötigung und Mobbing. Und laut wurden Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Klaus Dörr, den Theaterintendanten der Berliner Volksbühne. Der gestern auch sehr schnell seinen Rücktritt verkündete. "In allen Bereichen, wo Macht unfair verteilt ist, haben wir Machtmissbrauch," sagt Kristina Lunz vom Centre for Feminist Foreign Policy, einer Denkfabrik für feministische Außenpolitik, in SWR2 Kultur Aktuell. Das sei der Grundpfeiler einer patriarchalen Gesellschaft, in der wir seit ielen Jahrtausenden leben. Um gesellschaftlichen Veränderungen zu erreichen, seine feministische Bewegungen notwendig und effektiv, das würden viele Untersuchungen zeigen. "Aber das kann und darf nicht allein auf den Schultern von Aktivist:innen und Menschen, die sich gegen das System auflehnen, passieren. Sondern wir brauchen Leute , die mit anpacken, in den Regierungen, in den Parlamenten, in der Wirtschaft, in allen Bereichen unserer Gesellschaft," so Lunz.

Kristina Lunz verdanken wir, dass im Sexualstrafrecht der Grundsatz "Nein heißt Nein" aufgenommen wurde, sie hatte die entsprechende Kampagne lanciert. Das Nein wurde so zum Kriterium für eine Vergewaltigung. Beim Auswärtigen Amt und bei den Vereinten Nationen setzt sich Lunz für die Belange von Frauen ein. mehr...