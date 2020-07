„Die Verwicklung des Kronprinzen unter Beweis zu stellen, das ist das Ziel im Prozess in Istanbul, der jetzt eröffnet wird“, sagt der Chefredakteur der Nahostzeitschrift „Zenith“, Daniel Gerlach, in SWR2.



Wegen des Mordes an dem saudischen Regimekritiker und Journalisten Jamal Khashoggi vor mehr als anderthalb Jahren stehen insgesamt 20 Verdächtige in Istanbul vor Gericht. Hauptangeklagte sind zwei ehemalige Berater des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Ein Sonderkommando aus Riad hatte Khashoggi am 2. Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul brutal getötet, als er Papiere für seine geplante Hochzeit abholen wollte. Sein Leichnam wurde zerstückelt. Die saudische Regierung hat den Mord eingeräumt. Kronprinz bin Salman, der faktische Herrscher in Saudi-Arabien, bestritt aber, die Tötung selbst angeordnet zu haben.



Das offensichtliche Scheitern einer Entführung von Khashoggi hat Saudi-Arabien vor der Weltöffentlichkeit lächerlich gemacht, sagt Gerlach, habe aber auch das hässliche Gesicht des Landes gezeigt. Der Mord und das weltweite Entsetzen hätten zwar dazu geführt, dass sich Saudi-Arabien politisch insgesamt leiser verhalte. Doch nun müsse das Gericht beweisen, dass es ein echtes Interesse daran habe, neue Fakten und Beweise ans Licht zu bringen. Denn auch die Türkei habe sich in den letzten Jahren in abstrusen Verfahren gegen vermeintliche Staatsgegner „nicht gerade mit Ruhm bekleckert“, so der Journalist. mehr...