Wachsbohnen gehören zu den Hülsenfrüchten und sind blassgelb bis weiß. Die Sorten sind vielfältig: sie heißen Wachs Beste, Becker Nr. 18 oder Goldgabe, um nur einige zu nennen. Kulinarisch zeichnen sie sich durch ihre besondere Zartheit und Milde aus und werden bevorzugt für Bohnensalat verwendet. Wie bei allen Bohnen gilt natürlich auch hier: nie roh verzehren, weil sie das giftige Eiweiß Phasin enthalten, das sich aber beim Erhitzen abbaut.

Man kann die Wachsbohnen auch einkochen, aber Prof. Thomas Vilgis bevorzugt die frische Zubereitung - da es sie im Sommer nur kurze Zeit gibt, heißt es zugreifen! In seinem Rezept kombiniert unser Genussforscher die Wachsbohnen mit einem Sommerschweinebauch - und glasiert die Bohnen in Schweineschmalz und Pastis. Passend dazu wird der edle Schweinebauch zubereitet mit Sternanis, Fenchel und Kardamom. Eine reizvolle und ungewöhnliche Würzmischung, die ihre perfekte Ergänzung in einer raffinierten Rotweinsauce findet. mehr...