Andreas Voßkuhle: „Wir erleben eine Krise der Demokratie und des Rechtsstaats in Europa“

„In den USA wie aber auch in anderen Staaten wird im Moment um die Qualität der Demokratie gerungen, um die Glaubwürdigkeit des Systems", sagt Dr. Daniela Schwarzer, Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin, in SWR2 am Morgen. Die USA falle als größte belastbare Demokratie der Welt Schritt für Schritt weg und das bedeute für Europa ganz viel. „Das wir viel entschiedener und klarer formulieren müssen, was der Vorteil dieses Modells ist. Und das nicht nur für uns im Inneren der europäischen Union, sondern auch in unserer Nachbarschaft, wo ein Systemwettbewerb befeuert durch Russland, durch China um unsere östlichen Nachbarn tobt. Und da ist Europa in einer größeren Verantwortung“, so Schwarzer. mehr...