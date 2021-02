Normalerweise würde am Aschermittwoch der Startschuss fallen für die Landtagswahlkämpfe in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Aber auch den Politikern verbietet das Corona-Virus die gewohnten Handlungsschemata. Es wird keine Kundgebungen, keine Info-Stände und kein Klinkenputzen an der Haustür geben. Ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik. Wahlkampf wird größtenteils „digital“ stattfinden müssen - mit Streamings und Podcast-Serien der Spitzenkandidaten.

„Das was vor allem deutsche Wahlkämpfe so auszeichnet, nämlich den Straßenstand, das Gespräch auf dem Marktstand, der Besuch von Spitzenkandidatinnen und Kandidaten und ihre Reden in Turnhallen, all das wird es dieses Jahr nicht geben“, sagt die Kommunikations- und Politikwissenschaftlerin Prof. Andrea Römmele in SWR2 am Morgen. Sie hat seit 2010 einen Lehrstuhl an der Hertie School of Governance in Berlin.

Der weitgehend digitale Wahlkampf stelle die Parteien vor neue Herausforderungen, denn was ganz zentral wegfallen würde, wäre die zufällige Begegnung von Bürgern und Kandidat*innen auf der Straße am Wahlstand. Jetzt würde man sich, statt in einer Kneipe mit den Kandidaten und dem Ortsverein eben in digitalen Formaten treffen. Aber es könnte auch sein, dass die Wahlveranstaltungen per Zoom andere Schichten ansprechen würden, die eben sonst nicht die Möglichkeit gehabt hätten, abends zu einer Wahlveranstaltung zu gehen, hebt Römmele als möglichen Vorteil hervor.